訓練目的 在跑步時混合不同的配速，也就是俗稱的法特萊克訓練法 (「速度遊戲」的瑞典語，

最有趣的跑步術語之一)，訓練你在途中自我調整，適應快、

慢、激烈或輕鬆等不同狀況。在你作為跑者的成長之路上，這些努力和不同速度將會對你有莫大幫助，

而音樂是可以幫助你達成目標的工具。