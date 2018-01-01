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節奏教主
把壓力想成是你個人的舞池。
現在動起來，找到你的律動，然後跟著客制化的歌曲清單跑，
嘗試不同的配速。去吧，舞動起來。
訓練目的
在跑步時混合不同的配速，也就是俗稱的法特萊克訓練法 (「速度遊戲」的瑞典語，
最有趣的跑步術語之一)，訓練你在途中自我調整，適應快、
慢、激烈或輕鬆等不同狀況。在你作為跑者的成長之路上，這些努力和不同速度將會對你有莫大幫助，
而音樂是可以幫助你達成目標的工具。
準備工作
用四首你最喜愛的歌曲編成一張清單。第一首：慢；第二首：快；第三首：慢；第四首：快、有趣。
若你需要歌曲方面的靈感或是更多動力，
你可以到這裡找到所有 NRC Spotify 歌單。
運動計畫
開啟你的歌單然後起跑。音樂慢時就輕鬆跑，音樂快時再加速，
讓節奏引導你配速。當然你也可以邊跑邊唱。
要訣
利用 Nike+ Running App 來檢視你在播放最 high 的歌曲時，是否跑的是你最快的配速。
在跑步細節介面上，將手機旋轉 90 度來檢視分段配速，看看你在跑步過程中的配速
是如何改變的。
下次跑步：定速跑
這次的訓練重點是要找到
適合自己的配速來跑完全程。跑得快不是唯一， 這回我們要跑得聰明。
開始跑步
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你可能已經聽過不少關於跑步的奇怪傳聞，
且讓我們來一辨真偽。
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