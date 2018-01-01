身為跑步的明日之星，

你現在可能會有些常見的跑步問題要釐清。

跑步前該拉筋嗎？

傳統的靜態伸展對尚未暖身的肌肉效用不大。跑後再拉筋。髖部、

股四頭肌和腿後肌群伸展，以及更動態的動作例如提膝、彈跳提腿等，

都是讓身體做好跑步準備的絕佳方式。

跑步是否會傷膝蓋？

跑步可以幫助強化膝關節周邊的肌肉，並增加骨質密度。任何的運動

都帶有潛在的風險，但若是你遵循著合理的跑步計畫，其中包含恢復訓練的話，

你將能夠保持強壯。在開始你的跑步旅程前，先尋求專業的醫療建議吧。

跑前是否該進食？

這個問題的答案因人而異，不過確定的是，

不要過度飽食， 但也不要餓著肚子去跑步。

跑步的一個半到兩小時之前，攝取一份包含複合式碳水化合物以及蛋白質的輕食，

將足以支持你到訓練結束。

既然我有跑步，是不是能夠隨心所欲地吃？

不是。跑步並不代表你能肆無忌憚地享用垃圾食物。

食物是你的燃料，所以營養豐富的飲食確實會讓你跑得

更好。不過別忘了，均衡是關鍵， 所以如果你想偶爾嚐點蛋糕，就犒賞一下自己吧！

要如何攜帶我的水瓶和手機？

如果你不想要使用那些精緻的功能性腰帶，還有很多其他方式

能夠讓你帶上這些補給。試試有口袋的短褲、手機運動臂帶，

或是輕量水壺等帶。

出門跑步和使用跑步機有何不同？

跑步機會拉動你腳下的地面，並且消除風阻。如果天氣差到實在無法出門，

或是想要減少足底的衝擊，跑步機是很好的選擇，畢竟它們大部份都有軟墊。出門跑步

則會讓你有機會開發新地點，並且欣賞周遭的景色。

這是怎麼一回事…

人們成群結隊跑？

也許以前並未留意到，但現在你已經開始注意到這些清晨跑者了。

這群人的身形、年齡、經驗值和練習強度可能都大不相同，但各種類型的跑者都有一個共同點：

團隊。

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那些精心設計的腰帶？

某些跑者在做超長距離訓練時，會戴上水壺腰帶存放點心和飲品。你不需要帶齊這些裝備，但是

補充水份對所有跑者都很重要。短距離的快跑當然不需要帶水，

但長跑時務必帶水。如果可以，規劃你的路線，

讓你路經飲水機，或是帶些現金以便買水。

小腿會有那古怪的痛感？

跑者稱它為「脛前疼痛」。脛前疼痛會在你太快加強訓練強度或是速度時發生，

而且一點都不有趣。預防這問題的方法之一，就是謹慎地逐步加強你的訓練。一個好用的原則是：

跑較長距離時，不要超過你以往距離記錄的 10% 以上。

惱人的側腹痛？

這是十分常見的，特別好發於初學者，因為你的身體不習慣跑步

所造成的碰撞。如果側身抽筋，深呼吸，透過每次吐氣將空氣

從腹部排出。這些引發側身不適的碰撞，也可能會引發腸胃不適。對於你的痛苦，

我們感同身受， 真的。不過別擔心， 這些我們都經歷過。再過些時間，你會漸漸學會如何配合跑步

調整你的飲食習慣來避免這些問題。

有人赤腳跑？

跑步時感受到腳底鬆軟的草地和泥土確實很不錯， 但你不需要為此砍掉重練、

買雙赤足跑鞋來「用對的方式跑步」。對的跑步方式，就是你的方式。