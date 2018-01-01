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READY SET GO：跑步常見問題與解答
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將常見問題變成跑步知多少。
身為跑步的明日之星，
你現在可能會有些常見的跑步問題要釐清。
跑步前該拉筋嗎？
傳統的靜態伸展對尚未暖身的肌肉效用不大。跑後再拉筋。髖部、
股四頭肌和腿後肌群伸展，以及更動態的動作例如提膝、彈跳提腿等，
都是讓身體做好跑步準備的絕佳方式。
跑步是否會傷膝蓋？
跑步可以幫助強化膝關節周邊的肌肉，並增加骨質密度。任何的運動
都帶有潛在的風險，但若是你遵循著合理的跑步計畫，其中包含恢復訓練的話，
你將能夠保持強壯。在開始你的跑步旅程前，先尋求專業的醫療建議吧。
跑前是否該進食？
這個問題的答案因人而異，不過確定的是，
不要過度飽食， 但也不要餓著肚子去跑步。
跑步的一個半到兩小時之前，攝取一份包含複合式碳水化合物以及蛋白質的輕食，
將足以支持你到訓練結束。
既然我有跑步，是不是能夠隨心所欲地吃？
不是。跑步並不代表你能肆無忌憚地享用垃圾食物。
食物是你的燃料，所以營養豐富的飲食確實會讓你跑得
更好。不過別忘了，均衡是關鍵， 所以如果你想偶爾嚐點蛋糕，就犒賞一下自己吧！
要如何攜帶我的水瓶和手機？
如果你不想要使用那些精緻的功能性腰帶，還有很多其他方式
能夠讓你帶上這些補給。試試有口袋的短褲、手機運動臂帶，
或是輕量水壺等帶。
出門跑步和使用跑步機有何不同？
跑步機會拉動你腳下的地面，並且消除風阻。如果天氣差到實在無法出門，
或是想要減少足底的衝擊，跑步機是很好的選擇，畢竟它們大部份都有軟墊。出門跑步
則會讓你有機會開發新地點，並且欣賞周遭的景色。
這是怎麼一回事…
人們成群結隊跑？
也許以前並未留意到，但現在你已經開始注意到這些清晨跑者了。
這群人的身形、年齡、經驗值和練習強度可能都大不相同，但各種類型的跑者都有一個共同點：
團隊。
尋找離你最近的 NRC 課程地點，和我們一起跑。http://m.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club
那些精心設計的腰帶？
某些跑者在做超長距離訓練時，會戴上水壺腰帶存放點心和飲品。你不需要帶齊這些裝備，但是
補充水份對所有跑者都很重要。短距離的快跑當然不需要帶水，
但長跑時務必帶水。如果可以，規劃你的路線，
讓你路經飲水機，或是帶些現金以便買水。
小腿會有那古怪的痛感？
跑者稱它為「脛前疼痛」。脛前疼痛會在你太快加強訓練強度或是速度時發生，
而且一點都不有趣。預防這問題的方法之一，就是謹慎地逐步加強你的訓練。一個好用的原則是：
跑較長距離時，不要超過你以往距離記錄的 10% 以上。
惱人的側腹痛？
這是十分常見的，特別好發於初學者，因為你的身體不習慣跑步
所造成的碰撞。如果側身抽筋，深呼吸，透過每次吐氣將空氣
從腹部排出。這些引發側身不適的碰撞，也可能會引發腸胃不適。對於你的痛苦，
我們感同身受， 真的。不過別擔心， 這些我們都經歷過。再過些時間，你會漸漸學會如何配合跑步
調整你的飲食習慣來避免這些問題。
有人赤腳跑？
跑步時感受到腳底鬆軟的草地和泥土確實很不錯， 但你不需要為此砍掉重練、
買雙赤足跑鞋來「用對的方式跑步」。對的跑步方式，就是你的方式。
下篇文章：跑者術語
行家說行話。說行話才能讓你
變成跑步行家。
相關文章：跑步令人感覺超棒的原因
對啦，對健康的益處是很重要，
但跑步之所以是最酷的休閒嗜好，還有很多原因，
READY SET GO：10 種跑步計畫
跑步守則第一條就是跑。
聽起來夠簡單了吧？
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