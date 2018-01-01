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READY SET GO：教練信

跑步計畫
READY SET GO
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NRC 教練信

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Ready, Set, Go (RSG) 的目標，就是帶領你深入跑步的世界，幫助你成為一個更好的跑者。

想必你一定知道你已經是個跑者了，對吧？這點毋庸置疑， 唯一的疑問是：你是否已經
開始跑步了。不管答案是什麼，在此之後，這疑問也會消失。

我們已經蒐集了所有我們認為要你邁開步伐、踏上跑步旅程所需的一切。

隨著你一路體驗 Ready Set Go，你將能夠打好基礎、增強信心，
並透過十回有趣的訓練來獲得跑步動力。最終，你將會明白為何世界各地數百萬的運動員，
會將跑步這件事看得如此特別。當你來到這趟旅程的最後，你會準備好
踏上你自己的跑步冒險。不過別擔心，你不會是一個人努力。Nike+ Run Club 會在此提供
你持續前進所需的一切支持。

當然，旅程不會一路輕鬆。屆時一定會有那麼幾天，你就是不想穿上鞋跑步； 但是，
也一定會有幾天，你會覺得自己健步如飛。擁抱、接受一切的起起伏伏吧，因為這些都將鍛鍊你
成更強大的運動員。

你將會接觸到跑步的不同方法， 包括恢復跑、法特萊克健身跑、
間歇跑和節奏跑等。(沒錯，你甚至會明白這些究竟是什麼意思！)

聽起來有些難度，對嗎？不會的， 就只是跑步啊。而且，無論你相信與否，你天生就是個跑者！

所以就開心跑吧。還有記住，我們會在這裡一路訓練、引導並激勵你。

我們相信你。
加油！

Nike+ 全球總教練 Chris Bennett

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RUN 1：動身起跑 一開始先簡單來回跑。重點在於真正上路，
給身體和心志來場暖身，以全面準備好開始跑步。

相關文章：歡迎來到 Ready, Set, Go 與 NRC 初次接觸。在跑步世界裡，我們齊心合力，是因為我們有共同的信念：
我們全都是天生跑者。(沒錯，你也是)

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與全球的 Nike+ Run Club
社群並肩奔馳，
同心訓練。

這款終極跑步應用程式可追蹤路線、
距離、配速和時間。

透過 Nike 專業訓練員精心設計超過
100 種運動計畫，
有助於聰明練跑，
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