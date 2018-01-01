Ready, Set, Go (RSG) 的目標，就是帶領你深入跑步的世界，幫助你成為一個更好的跑者。



想必你一定知道你已經是個跑者了，對吧？這點毋庸置疑， 唯一的疑問是：你是否已經

開始跑步了。不管答案是什麼，在此之後，這疑問也會消失。



我們已經蒐集了所有我們認為要你邁開步伐、踏上跑步旅程所需的一切。



隨著你一路體驗 Ready Set Go，你將能夠打好基礎、增強信心，

並透過十回有趣的訓練來獲得跑步動力。最終，你將會明白為何世界各地數百萬的運動員，

會將跑步這件事看得如此特別。當你來到這趟旅程的最後，你會準備好

踏上你自己的跑步冒險。不過別擔心，你不會是一個人努力。Nike+ Run Club 會在此提供

你持續前進所需的一切支持。



當然，旅程不會一路輕鬆。屆時一定會有那麼幾天，你就是不想穿上鞋跑步； 但是，

也一定會有幾天，你會覺得自己健步如飛。擁抱、接受一切的起起伏伏吧，因為這些都將鍛鍊你

成更強大的運動員。



你將會接觸到跑步的不同方法， 包括恢復跑、法特萊克健身跑、

間歇跑和節奏跑等。(沒錯，你甚至會明白這些究竟是什麼意思！)



聽起來有些難度，對嗎？不會的， 就只是跑步啊。而且，無論你相信與否，你天生就是個跑者！



所以就開心跑吧。還有記住，我們會在這裡一路訓練、引導並激勵你。



我們相信你。

加油！



Nike+ 全球總教練 Chris Bennett