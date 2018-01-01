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READY SET GO：跑步令人感覺超棒的原因

跑步計畫
READY SET GO
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跑步
令人感覺超棒的原因 沒錯，這很健康。但也很酷。

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對啦，對健康的益處是很重要，
但跑步之所以是最酷的休閒嗜好，還有很多原因。其中幾個包括：

沒有報名費 不用付月費！你不需要成為哪個時髦健身房的會員， 只要繫好鞋帶再出發就行了。而且值得開心的是，
你不會被穿著彈性纖維衣的男子在深蹲時的哀嚎聲所打擾。 在哪都能跑 繫好鞋帶，全世界任你自由徜徉。無論在社區內的高中校園運動場、公園，或是跑步機，
甚至在外渡假都能跑，任何地點都行。 讓跑步成為專屬於自己的時間 通勤擠翻天？幽閉煩躁症？期末考狂Ｋ書？跑步是個很棒的方法，讓你能夠舒展身心、走出戶外、
享受自然，甚至可以是你的禪修時間。無論是更新你最愛的歌單、聽張新的音樂專輯，
或是單純享受靜謐的時刻，跑步都會是你最好的解脫。穿上跑鞋，把整日的壓力拋到腦後吧。 跑步讓人覺得自己是超級英雄 出門跑步，比任何事都能讓人覺得自己肩負起世界的存亡，
特別是在清晨或夜晚。每次你都奮力起身對抗世界的兩大惡徒：瞌睡蟲與懶惰鬼，
而人們會因此對你注目。每次跑步上路，就是在書寫你自己的傳說。 你可以記錄自己的進度 進步是會上癮的，而這也是許多跑者迷戀跑步的原因之一。有了 Nike+ Running 應用程式，
你可以記錄自己的進度，並且比較你進行不同訓練的心得。跑步的時候，隨時利用這個工具，
記錄你的速度、距離和心情， 甚至還可以分享跑步時的自拍照。 你可以結交新朋友... ...並和毛小孩好好約個會。你可以透過跑步認識志同道合的新朋友，
也可以激勵現在的朋友與你一起達成目標。別忘了，
你可以利用 Nike+ Running 應用程式找到互相交流的朋友。另外，你也可以為家中愛犬安排一場特別的約會，
帶牠出門運動，享受陽光。 你將贏得大聲炫耀的權利 設定目標、奮力達成，然後昭告天下的感覺，實在太難以抗拒了。就用 Nike+ Running 應用程式
大聲宣揚吧。即使你沒有實際一起練跑的團體，朋友還是可以透過 Facebook 為你加油，
或是在 Twitter 和 Instagram 上欣賞你跑後的照片。 噢，對了，你還可以用這好玩的方式來保持健康 「只要一週跑個兩三次，就能讓你感到前所未有的舒暢。跑步充滿樂趣又有益健康，
還有什麼比這個更棒的事呢？一場像跳舞趴踢般的跑步！用 Spotify 上的 Ready, Set, Go, Run 歌曲清單為你的運動計畫配樂，
打造一場跑步訓練的史詩大片， 將你的心跳率轉變成全新的韻律。準備好
酷炫行動了嗎？跟著節奏舞動吧！」

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但跑步之所以是最酷的休閒嗜好，還有很多原因。

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聽起來夠簡單了吧？

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