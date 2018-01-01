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READY SET GO：10 種跑步計畫

跑步計畫
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10 種跑步計畫 跑步守則第一條就是跑。聽起來夠簡單了吧？
但是萬事起頭難，所以讓我們克服這個障礙，現在立刻開跑。

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RUN 1：動身起跑 一開始先簡單來回跑。重點在於真正上路，
給身體和心志來場暖身，以全面準備好開始跑步。

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RUN 2：節奏教主 把街道想成是你個人的舞池。現在動起來，
找到你的律動，然後跟著客制化的歌曲清單跑，
嘗試不同的配速。

RUN 3：定速跑 這次的訓練重點是要找到
適合自己的配速來跑完全程。跑得快不是唯一，
這回我們要跑得聰明。

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RUN 4：路線攻略 長跑時間到了，無論是哪一種長跑。
一英哩或五英哩，挑戰都一樣。

RUN 5：更上一層樓 你已完成一半了！從這裡開始幾乎全部都是下坡路，
除了幾個你要在這次跑步中征服的上坡之外。

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RUN 6：恢復任務 練習配速，
但主要目標是給身體一個恢復的機會。

RUN 7：狂野奔馳 有時候你就是得讓內在靈魂的動物野性出來凶猛狂奔一番，
盡你所能地瘋狂、快跑、沒有束縛。

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RUN 8：里程大食怪 又一次來到長跑的練習。沒錯，
這星期你必須再多消化幾公里。
這是一個里程碑。

RUN 9：跑道霸主 你已經準備好要上跑道訓練了。那一圈 400
公尺的橢圓形田徑場是真跑者的舞台。
而你跟他們一樣都屬於那裡。

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RUN 10：暢快自由跑 現在跟著我們重複一次：「我是個跑者。」這次只有一件事要做，就是自由發揮，盡興地跑。

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