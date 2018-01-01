你已完成了六回的訓練 (好耶)，但是！你不只是個跑者。你還是個運動員。

善用恢復日的最好方式，就是給自己來場交叉訓練。

要跑得更好，不能只是跑而已

交叉訓練有助於跑得更好，打造強壯的核心肌群

，強化能夠邁開大步的雙腿。利用 Nike+ Training Club 訓練，讓我們成為更強壯、

更迅速、更健美的跑者吧。我們建議你在恢復日使用 NTC 應用程式來自我訓練，

或是搭配一套運動計畫來跑。

以下是一些幫助你上路的 NTC 運動計畫。

儲備精力：

初級強度訓練

初步認識高強度間歇訓練，挑戰全身每一寸肌肉。

鍛鍊心肺運動計畫

經由高強度的動作和耐力訓練來改善反應時間並且增強肌力。

舒展一下身體，試試：

暖身瑜珈運動計畫

彎身、呼吸，在這場六分鐘的類瑜珈訓練找到你的節奏，讓自己跑得更好。

跑前或跑後進行這套訓練都可以。

瑜珈體能運動計畫

跟著節奏，以這套和緩的初學瑜珈探索各種體式與技巧。

鍛鍊更有力的核心肌群：

穩定核心運動計畫

聚焦在你的核心，並強化支撐髖關節的肌肉群，

讓你的步伐更有力。

腹肌與手臂運動計畫

這套練習的重點在於力量，訓練你在交替使用上、

下半身肌群的同時，能夠持續啓動核心的力量。