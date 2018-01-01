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READY SET GO：所有跑者都必須把自己當成運動員

跑步計畫
READY SET GO
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所有跑者都必須
把自己當成運動員 鍛鍊是為了要跑得更迅速、更健美、更強壯。

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你已完成了六回的訓練 (好耶)，但是！你不只是個跑者。你還是個運動員。
善用恢復日的最好方式，就是給自己來場交叉訓練。 要跑得更好，不能只是跑而已 交叉訓練有助於跑得更好，打造強壯的核心肌群
，強化能夠邁開大步的雙腿。利用 Nike+ Training Club 訓練，讓我們成為更強壯、
更迅速、更健美的跑者吧。我們建議你在恢復日使用 NTC 應用程式來自我訓練，
或是搭配一套運動計畫來跑。 以下是一些幫助你上路的 NTC 運動計畫。 儲備精力： 初級強度訓練 初步認識高強度間歇訓練，挑戰全身每一寸肌肉。 鍛鍊心肺運動計畫 經由高強度的動作和耐力訓練來改善反應時間並且增強肌力。 舒展一下身體，試試： 暖身瑜珈運動計畫 彎身、呼吸，在這場六分鐘的類瑜珈訓練找到你的節奏，讓自己跑得更好。
跑前或跑後進行這套訓練都可以。 瑜珈體能運動計畫 跟著節奏，以這套和緩的初學瑜珈探索各種體式與技巧。 鍛鍊更有力的核心肌群： 穩定核心運動計畫 聚焦在你的核心，並強化支撐髖關節的肌肉群，
讓你的步伐更有力。 腹肌與手臂運動計畫 這套練習的重點在於力量，訓練你在交替使用上、
下半身肌群的同時，能夠持續啓動核心的力量。

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下篇文章：將常見問題變成跑步知多少 跑步知多少 身為跑步的明日之星，
你現在可能會有些常見的跑步問題要釐清。

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聽起來夠簡單了吧？

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