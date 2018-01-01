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READY SET GO：10 種跑步計畫

READY SET GO
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READY SET GO 加入暢跑行列的終極指南

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跑步令人感覺超棒的原因 對啦，對健康的益處是很重要，
但跑步之所以是最酷的休閒嗜好，還有很多原因。

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跑者迷思大破解 你可能已經聽過不少關於跑步的奇怪傳聞，
且讓我們來一辨真偽。

跑步裝備精要：101 你可以更深入認識一些能夠提升運動表現的新技術，
這樣你就會更切身明白為何自己應該使用特定的跑步裝備。

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與我們並肩奔馳 跑步守則第一條就是跑。聽起來夠簡單了吧？
但是萬事起頭難，所以讓我們克服這個障礙，現在就開始跑吧。

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找出適合自己的姿勢 你已經歷了幾種不同的跑步訓練， 現在是時候思考
姿勢是如何影響你的跑步體驗了。

跑出飛速 想必你已經體驗過速度的快感了，下一回我們準備要進階到下個層次。
這裡有些可以幫助越跑越快的祕訣。

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所有跑者都必須把自己當成運動員 你不只是個跑者。你還是個運動員。看看善用恢復日的最好方式，為何是給自己來場交叉訓練。

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將常見問題變成跑步知多少 跑步知多少 身為跑步的明日之星，
你現在可能會有些常見的跑步問題要釐清。

跑者術語 行家說行話。說行話才能讓你
變成跑步行家。

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我們的跑步專家每天會在太平洋時間上午五點到下午七點，
為你解答疑惑。

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邊跑邊收聽 NRC 現場訓練，
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