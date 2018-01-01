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迷思大破解：內旋
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迷思大破解
內旋
忘掉 (絕大部分) 旁人跟您說的
種種正確跑鞋挑選方法。
一般來說，當我們走進一家跑步用品店買鞋時，店員會先讓我們站上跑步機，
進行快速步態分析，檢視足部在跑步時的情形。它們是否只是稍微內傾 (正中)？還是內傾程度超過正常值
(過度內旋)？或是外傾 (外旋)？還有，足弓看來如何：是扁平、高起、僵硬和/或靈活？
店員會進行觀察，然後利用獲得的資訊來推薦「處方」跑鞋，幫助「矯正」內旋問題。
「內旋是一種人體自然動作，有助於分散邁步時的衝擊力道，如果內旋程度正常 [或擁有正中步態]，
身體的負載系統就會像橡皮筋一樣作用，具有彈性並可提高效率」Nike Performance Council 會員，MS，PT，
暨 Michael Johnson Performance (MJP) 全球表現總監 Lance Walker 如此表示。
所以，店內步態分析背後的初始原理是您若為過度內旋者 (許多跑者屬於此類) 或腳掌外旋者，
理論上可利用特定鞋款幫助導引足部回到較為正中的模式，
使身體其他部位與足部在跑步時更能成一直線，藉此降低過程中的受傷風險。但這種做法的問題在於鞋子不會自動改變您的內旋模式
(通常還需要額外的足部強化與活動度練習)，因此僅使用這項資訊來決定您該選擇的款式並非總是準確。此外，每位跑者都有自己的步態。
「對跑者來說，維持健康的最佳預測因子是選擇一雙舒適的鞋子，而不是穿起來不舒適，但卻是特地為您開出的『處方鞋』」
Walker 說道。「這項論點現已獲得科學支持。若不將個人主觀感受 (舒適度) 納入考慮，可能會造成更多問題。」
換句話說，我們應該優先依據自己的偏好選擇，然後才考慮具有特定功能的處方鞋。絕無例外。
「基本上，如果有專家為您分析穿上不同鞋款以不同速度跑步時的全身生物力學，以至整體動力鏈，
他/她就能告訴您哪些 (舒適) 鞋款可為您帶來最高效的整體表現，那是非常棒的。」
Walker 補充說明。然而，光是檢視足弓與/或內旋模式並不能瞭解全貌。
我們現在已經明白，僅是瞭解巨大拼圖中的一小片，然後對其提出解決處方，並不是真正的科學。當您想要選擇加強避震緩衝，
而非提供穩固效果或柔韌彈性的鞋款時，有許多變數需要考量，例如，您的足部是靈活或僵硬；每週跑 10 英哩或 60 英哩；或者是否經常受傷等，
這些資訊全都因人而異。因此，挑選鞋款時最好先試穿感覺上最貼合也最舒適的款式 (依據個人偏好)，看看效果如何再做決定。
內旋 (足部在著地時略微向內倒) 是一種人體自然動作，
有助於分散邁步時的衝擊力道。如果內旋程度正常，
即擁有正中步態。
秒懂摘要
過度內旋是指足部向內倒的程度超過正常值；
外旋則是在邁步時足部略微外傾。
為獲得最佳結果，請使用您自己的跑者資訊，
依據個人偏好或是跑步舒適度來挑選鞋款，
而不只是盲目相信「處方鞋」。
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我們天生是跑者。
跑步從來不會拒絕任何人，如果你想喚醒你內心的跑者，
只需要繫緊鞋帶，出門去跑。
我們不只是跑者，
我們是運動員。
不是靠一雙腿就能跑快，
還需要我們全身全心投入和不可阻擋的決心。
每一次跑步都意義非凡。
不只是一步接著一步，
找到腳下每一步的意義。
尊重每一次鍛鍊，
充滿自信。
鍛鍊不易，這也正是為甚麼我們熱愛鍛鍊。
尊重鍛鍊，並在鍛鍊中贏得尊重。
正視你的弱點，
然後讓他們變強。
持之以恆的鍛鍊，磨練你的弱點，
之後他們就轉化為你的力量。
用盡各種方式來丈量你獲得的成就。
不是每一場跑步都能成就最快或最遠，
但是每一場跑步一定會成就些什麼。
我們相信你，即使你不相信自己。
當你覺得表現欠佳，你總是可以在這裡找到激勵。
Nike+ Run Club 時時刻刻提醒你：只要努力一把，最好的你，觸手可及。