Nike
Swoosh
NikePlus
訂單
願望清單
我的活動
帳號設定
登出
加入 / 登入 NikePlus 帳號
說明
訂單狀態
出貨與寄送
退貨
聯絡我們
隱私權政策
銷售條款
使用條款
網站意見
檢視全部
0
男款
新品發售
即將發售
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NBA
特價
鞋款
所有鞋款
最新款運動鞋
運動生活
跑步
籃球
Jordan
足球
訓練與健身
滑板
網球
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
球衣與組合
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
帽款
襪子
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
足球
籃球
訓練與健身
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女款
新品發售
即將發售
流行趨勢：粉紅中性色
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NIKE TROUSERS STUDIO
特價
鞋款
所有女鞋
運動生活
跑步
訓練與健身
網球
足球
籃球
滑板
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
裙子及洋裝
襪子
包包 運動
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
瑜珈
籃球
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
男童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
Jordan
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
緊身運動服
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
NIKEiD 專屬訂製
NIKEiD 新品
親選麂皮
TRIPLE WHITE
FREE RN
NIKEiD
男款
女款
男童
女童
依運動
運動生活
跑步
籃球
訓練與健身
足球
滑板
棒球
經典
Air Max
Air Force 1
Metcon
Huarache
Free
Flyknit
即將發售
{1}，歡迎加入我們。
歡迎使用 Nike+。 確認電子郵件已經送出。
繼續
深入瞭解
Nike+ 會員資格的相關資訊。
已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸：
數量：
x
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 ()
結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品
我們偵測到您的系統尚未啟用 JavaScript，您必須啟用此功能，才能購買產品和完整享受 Nike.com 網站體驗。
請
在瀏覽器中啟用 JavaScript
，然後重新整理此頁面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/tw/zh_tw/c/running/nike-run-club/myths/plantar-fasciitis-running-shoes","contentPath":["running","nike-run-club","myths","plantar-fasciitis-running-shoes"],"country":"TW","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"running","isSportCategory":true},"success":true}
迷思大破解：足底筋膜炎
Nike+ Run Club
取得 Nike+ Run Club 應用程式
聰明練跑
尋找Run Club
訓練計畫
Ready Set Go
5K
10K
15K
半馬
全馬
迷思大破解
足底筋膜炎
這種傷害常見於跑者，潛在的成因可能盤根錯節，
但仍有一些防治之道。
如果您曾經罹患足底筋膜炎，一定瞭解這是我們不樂見他人遭受的痛苦。
足底筋膜是位於足部中央的強壯帶狀組織，可支撐足弓。當該組織發炎和/或過度拉伸時，
從腳跟直到腳趾的腳掌底部會產生刺痛。早晨下床後踩出的頭幾步
通常最為疼痛。不幸的是，這種傷害在跑者之間超級常見。
「造成足底筋膜炎的風險因素很多，」Nike Performance Council 會員，MS，PT，
暨 Michael Johnson Performance (MJP) 全球表現總監 Lance Walker 說道。「可能的原因包括體重過重、
頸部以下的活動力、穩定度或彈性降低、神經肌肉不平衡和臀大肌的啟動模式不規律，這些只是其中幾個例子。」
如果已有上述問題又進行跑步，反覆的衝擊即可能對整體動力鏈造成影響，
使足底筋膜產生緊繃，最後變成過度使用傷害。
由於肇因十分廣泛，因此遠離足底筋膜炎或任何傷害的最佳方式，
實就是成為更強壯、更穩定、更有彈性、更高效的跑者 (和運動員)。這對您和其他跑友來說，
很可能代表不盡相同的涵義。
分析自己的天生跑步姿勢，並直接處理任何因其引發的問題，是一個不錯的起點。
譬如，在高速下以腳跟著地或許會導致腳筋拉傷風險、
拖慢速度，並產生衝擊吸收問題，因為腳跟與身體前方的地面接觸，
但腿脛卻是往相反方向移動，」Walker 表示。反之，以中足著地可讓衝擊減到最低。
但您也必須在跑步場所以外的地方進行訓練，例如上健身房並進行非跑步的訓練動作，
以增強臀部肌肉、穩定骨盆、強化與啟動腳踝，以及穩定足弓。調整自己的姿勢，在邁步時讓雙腳位於臀部下方，
並且稍微向前傾，可以降低全身各部位發生問題的潛在風險。
若想大幅減低跑步對身體產生的反覆衝擊，從而減少潛在的受傷風險 (包括足底筋膜炎)，
另一個方式是結合各種類型的運動計畫並定期進行訓練，同時針對不同訓練穿著相應鞋款。
每次跑步都應有其特定目的，可以是培養體能、速度或耐力。同樣地，每雙鞋款也都有其特殊作用。
Nike 旗下的「長距跑」鞋款提供額外避震緩衝性能，可增進衝擊吸收能力，
而且有助在長距離奔跑時緩和關節的著地動作。快速跑」鞋款可自然而然提供更多中足著地，
能夠減輕衝擊力道，讓步伐更省力。強健跑」鞋款的設計 則利於在邁步時強化足部力量。
將這些款式搭配相應的運動計畫，即可為您做好準備，在訓練全程獲得更大成效。
秒懂摘要
足底筋膜是位於足部中央的強壯帶狀組織，可支撐足弓。
足底筋膜炎即是該組織發炎和/或過度拉伸時造成的傷害
。
這種疼痛問題可能源自多種風險因素，
例如活動力、穩定度或彈性降低。
成為更強健、平衡、靈活的跑者
有助於預防足底筋膜炎 (和其他傷害)。
針對不同的運動計畫更換鞋款類型
也會有所助益。「長距跑」鞋款提供額外避震緩衝性能，
可增進衝擊吸收能力，而且有助在長距離奔跑時緩和關節的著地動作。
快速跑」鞋款可自然而然提供更多中足著地，能夠減輕衝擊力道，
讓步伐更省力。「強健跑」鞋款的設計 則利於在邁步時強化足部力量。
探索 NIKE 跑鞋
與全球的 Nike+ Run Club 社群並肩奔馳，
同心訓練。
尋找 RUN CLUB
完美的跑步夥伴。
下載 iOS 版本
尋找訓練計畫
透過 Nike 專業訓練員精心設計超過 100 種運動計畫，
有助於聰明練跑，精進訓練。
瞭解更多資訊
與我們並肩奔馳
NIKE+ RUN CLUB 應用程式
NIKE+ TRAINING CLUB
下載 ANDROID 版本
我們天生是跑者。
跑步從來不會拒絕任何人，如果你想喚醒你內心的跑者，
只需要繫緊鞋帶，出門去跑。
我們不只是跑者，
我們是運動員。
不是靠一雙腿就能跑快，
還需要我們全身全心投入和不可阻擋的決心。
每一次跑步都意義非凡。
不只是一步接著一步，
找到腳下每一步的意義。
尊重每一次鍛鍊，
充滿自信。
鍛鍊不易，這也正是為甚麼我們熱愛鍛鍊。
尊重鍛鍊，並在鍛鍊中贏得尊重。
正視你的弱點，
然後讓他們變強。
持之以恆的鍛鍊，磨練你的弱點，
之後他們就轉化為你的力量。
用盡各種方式來丈量你獲得的成就。
不是每一場跑步都能成就最快或最遠，
但是每一場跑步一定會成就些什麼。
我們相信你，即使你不相信自己。
當你覺得表現欠佳，你總是可以在這裡找到激勵。
Nike+ Run Club 時時刻刻提醒你：只要努力一把，最好的你，觸手可及。