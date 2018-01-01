已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸： 數量： x  
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 () 結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品

終結迷思：赤足跑步

EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
Barefoot_D01.jpg

迷思大破解 赤足跑步

Barefoot_D02.png

告別赤足跑步/極簡跑步，
迎向更強健、更自然的輕快跑。

在鞋子問世之前，人人都是赤腳跑步。數十年來，頂尖跑者已經將此類型跑法納入他們的訓練之中。但是一直到 12 年前，
第一款 Nike Free 於 2004 年推出後，這個概念才開始逐漸蔚為主流。
當時，Nike 設計師在兩年前進行跑步的實地研究調查，訪談了史丹佛大學的田徑教練 Vin Lananna。
他將這支隊伍成功的一部分原因 (他們贏得 2002 NCAA 室外錦標賽) 歸功於在草地上的赤腳訓練。他主張這樣的訓練讓運動員更強，
並幫助預防運動傷害。
「不穿鞋跑步會改變你的用力模式，讓你徹底變得強大。你會提升髖關節的功能，
啟動更多臀大肌的力量，讓腳踝動作幅度更靈活，而下半身所有的支撐肌肉/關節都會獲得更全面的運用，」
Nike Performance Council 會員，MS，PT，暨 Michael Johnson Performance (MJP) 全球表現總監 Lance Walker 表示。
「赤腳可以也縮小約 3% 步距，提高跑步經濟性與效率。」
不過赤足跑步並不是沒有風險。因此對 Nike 來說，
問題很快就變成如何能將赤足跑步的潛在好處帶給大眾，而不用真的叫他們脫掉鞋子。為了找到答案，公司展開了一項生物力學研究計畫，
分析 20 名男女在草地上赤足跑步的壓力和運動模式。設計師 Tobie Hatfield 下的結論是，
他們應該創造一雙更輕、更靈活，且腳跟至腳趾落差較小，
能促使更自然的跑步步態的鞋款，最終成為了 Nike Free 5.0：
一種正好介於最穩定的鞋款 (10.0) 與赤腳 (0) 之間的款式。
這些年來，赤足跑步/極簡跑步的概念已經完全改變了。赤足不再是肯定的答案。越來越多的研究顯示，
運動員依照個人天生步態去跑步，會發揮最佳表現，
Nike 已經能細部優化鞋款設計，更能模擬自然跑動的體驗，透過重新以雙腳為本位，
創造出有助於在邁步時，讓人變得更強的鞋款，而非僅是去控制腳部。最新版本的 Nike Free 技術 (「強健跑」) 擁有獨特得動態彈性鞋底，
可在跑步時隨著足部靈活伸縮，
成功地演繹每位跑者自己專屬的步伐。
「我們的『自然跑』訓練大部分是以較低量和高強度的方式進行，」Walker 指出。「對我們而言，重點在於以週為單位，讓運動員接觸等級為 0 的感受，
或是近乎於 0 的自然腳感，然後漸漸增加更多這樣的的訓練。如此一來，當他們穿回鞋子時，
也許就更能善加運用，變得更強健，跑得更有效率。」

Barefoot_D03.png

秒懂摘要

創造 Nike Free 的最初目的，是為了讓運動員不必脫鞋，
就能得到自然步態跑法的優點 (例如，更大的動作幅度、提高效能等)。

最新版本的 Nike Free 技術讓雙腳來掌控主導地位，
而不是去控制腳部動作。其所具有的動態彈性鞋底，
可在跑步時隨著足部延展與收縮。

循序漸進地轉換至自然跑動，
慢慢降低支撐力與增加跑步距離。身體必須適應這種類型的訓練，
並且將會一步一步地變得愈來愈強。

Barefoot_D04.png

想要更自然的跑動體驗，就來試試能像腳部一樣伸縮的
Nike Natural Motion 動態彈性鞋款。

NRC_HUB_SERVICES_EN_LU_DESKTOP_FOOTER.jpg

與全球的 Nike+ Run Club 社群並肩奔馳，
同心訓練。

完美的跑步夥伴。

透過 Nike 專業訓練員精心設計超過 100 種運動計畫，
有助於聰明練跑，精進訓練。

與我們並肩奔馳

NIKE+ RUN CLUB 應用程式

NIKE+ TRAINING CLUB

plans_12-1.jpg

我們天生是跑者。 跑步從來不會拒絕任何人，如果你想喚醒你內心的跑者， 只需要繫緊鞋帶，出門去跑。

plans_12-2.jpg

我們不只是跑者，
我們是運動員。 不是靠一雙腿就能跑快， 還需要我們全身全心投入和不可阻擋的決心。

plans_12-3.jpg

每一次跑步都意義非凡。 不只是一步接著一步， 找到腳下每一步的意義。

plans_12-4.jpg

尊重每一次鍛鍊，
充滿自信。 鍛鍊不易，這也正是為甚麼我們熱愛鍛鍊。 尊重鍛鍊，並在鍛鍊中贏得尊重。

plans_12-5.jpg

正視你的弱點，
然後讓他們變強。 持之以恆的鍛鍊，磨練你的弱點， 之後他們就轉化為你的力量。

plans_12-6.jpg

用盡各種方式來丈量你獲得的成就。 不是每一場跑步都能成就最快或最遠， 但是每一場跑步一定會成就些什麼。

plans_12-7.jpg

我們相信你，即使你不相信自己。 當你覺得表現欠佳，你總是可以在這裡找到激勵。 Nike+ Run Club 時時刻刻提醒你：只要努力一把，最好的你，觸手可及。

Loading