告別赤足跑步/極簡跑步，

迎向更強健、更自然的輕快跑。







在鞋子問世之前，人人都是赤腳跑步。數十年來，頂尖跑者已經將此類型跑法納入他們的訓練之中。但是一直到 12 年前，

第一款 Nike Free 於 2004 年推出後，這個概念才開始逐漸蔚為主流。





當時，Nike 設計師在兩年前進行跑步的實地研究調查，訪談了史丹佛大學的田徑教練 Vin Lananna。

他將這支隊伍成功的一部分原因 (他們贏得 2002 NCAA 室外錦標賽) 歸功於在草地上的赤腳訓練。他主張這樣的訓練讓運動員更強，

並幫助預防運動傷害。





「不穿鞋跑步會改變你的用力模式，讓你徹底變得強大。你會提升髖關節的功能，

啟動更多臀大肌的力量，讓腳踝動作幅度更靈活，而下半身所有的支撐肌肉/關節都會獲得更全面的運用，」

Nike Performance Council 會員，MS，PT，暨 Michael Johnson Performance (MJP) 全球表現總監 Lance Walker 表示。

「赤腳可以也縮小約 3% 步距，提高跑步經濟性與效率。」





不過赤足跑步並不是沒有風險。因此對 Nike 來說，

問題很快就變成如何能將赤足跑步的潛在好處帶給大眾，而不用真的叫他們脫掉鞋子。為了找到答案，公司展開了一項生物力學研究計畫，

分析 20 名男女在草地上赤足跑步的壓力和運動模式。設計師 Tobie Hatfield 下的結論是，

他們應該創造一雙更輕、更靈活，且腳跟至腳趾落差較小，

能促使更自然的跑步步態的鞋款，最終成為了 Nike Free 5.0：

一種正好介於最穩定的鞋款 (10.0) 與赤腳 (0) 之間的款式。





這些年來，赤足跑步/極簡跑步的概念已經完全改變了。赤足不再是肯定的答案。越來越多的研究顯示，

運動員依照個人天生步態去跑步，會發揮最佳表現，

Nike 已經能細部優化鞋款設計，更能模擬自然跑動的體驗，透過重新以雙腳為本位，

創造出有助於在邁步時，讓人變得更強的鞋款，而非僅是去控制腳部。最新版本的 Nike Free 技術 (「強健跑」) 擁有獨特得動態彈性鞋底，

可在跑步時隨著足部靈活伸縮，

成功地演繹每位跑者自己專屬的步伐。







「我們的『自然跑』訓練大部分是以較低量和高強度的方式進行，」Walker 指出。「對我們而言，重點在於以週為單位，讓運動員接觸等級為 0 的感受，

或是近乎於 0 的自然腳感，然後漸漸增加更多這樣的的訓練。如此一來，當他們穿回鞋子時，

也許就更能善加運用，變得更強健，跑得更有效率。」