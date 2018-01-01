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NRC：尋找 RUN CLUB

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尋找 RUN CLUB

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在 Nike+ Run Club Live 訓練，
將可獲得鼓勵與指導，並找到一群志趣相投的在地跑者，
這絕對是體驗 NRC 的最佳方式。

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選擇城市
用當地的 Nike+ Run Club 預約席次，加入活力十足的跑步社群，與專業運動員並肩暢跑。

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探索 NRC LIVE 訓練跑步體驗

首次跑步
想要學習跑步嗎？
我們的專家會協助你做好首次跑步的身心準備。
不用一小時，就能踏上終生的跑步旅程。

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探索 NRC LIVE 訓練跑步體驗

結伴同行
準備好結交新朋友。
選擇想要的距離、速度，在與眾人一起路跑時，
每個人都能找到適合自己的定位。

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探索 NRC LIVE 訓練跑步體驗

加足馬力
速度可幫助所有跑者變得更快更強。
不管步伐配速如何、無論是在跑道、公園或馬路上，
這種速度與強度的組合，
可讓個人跑步體能更上一層樓。

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探索 NRC LIVE 訓練跑步體驗

城市暢跑
透過在地跑者的眼睛，發現新的景色、聲音與感受。
當我們一起在城市中暢跑時，
我們會以輕鬆的方式，享受其中的樂趣。

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探索 NRC LIVE 訓練跑步體驗

將高強度訓練
結合跑步
您通常會選幾天練跑、選幾天健身，
這是一項雙管齊下的運動計畫。
我們將在跑步中整合高強度訓練，
以增進整體耐力、速度、平衡感與靈活性。

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探索 NRC LIVE 訓練跑步體驗

向長距離推進
這是長距離慢跑 (LSD)：我們將會提供一趟與社群同歡的長跑路程。
只要帶著輕鬆交朋友的心情前來參與，
我們將會準備音樂、補給以及滿滿的支持，讓您能不斷向前邁進。

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疾速奔馳

自然跑動

輕鬆暢跑

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與全球的 Nike+ Run Club 社群並肩奔馳，
同心訓練。

完美的跑步夥伴。

透過 Nike 專業訓練員精心設計超過 100 種運動計畫，
有助於聰明練跑，精進訓練。

與我們並肩奔馳

NIKE+ RUN CLUB 應用程式

NIKE+ TRAINING CLUB

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我們天生是跑者。 跑步從來不會拒絕任何人，如果你想喚醒你內心的跑者， 只需要繫緊鞋帶，出門去跑。

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我們不只是跑者，
我們是運動員。 不是靠一雙腿就能跑快， 還需要我們全身全心投入和不可阻擋的決心。

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每一次跑步都意義非凡。 不只是一步接著一步， 找到腳下每一步的意義。

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尊重每一次鍛鍊，
充滿自信。 鍛鍊不易，這也正是為甚麼我們熱愛鍛鍊。 尊重鍛鍊，並在鍛鍊中贏得尊重。

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正視你的弱點，
然後讓他們變強。 持之以恆的鍛鍊，磨練你的弱點， 之後他們就轉化為你的力量。

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用盡各種方式來丈量你獲得的成就。 不是每一場跑步都能成就最快或最遠， 但是每一場跑步一定會成就些什麼。

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我們相信你，即使你不相信自己。 當你覺得表現欠佳，你總是可以在這裡找到激勵。 Nike+ Run Club 時時刻刻提醒你：只要努力一把，最好的你，觸手可及。

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