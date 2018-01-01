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NIKE+ RUN CLUB

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完美的
跑步夥伴 追蹤跑步記錄、獲取配合個人需求的指導、
與好友結伴同行。
Nike+ Run Club 應用程式都能做到。

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我們天生是跑者。 跑步從來不會拒絕任何人，如果你想喚醒你內心的跑者， 只需要繫緊鞋帶，出門去跑。

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我們不只是跑者，
我們是運動員。 不是靠一雙腿就能跑快， 還需要我們全身全心投入和不可阻擋的決心。

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每一次跑步都意義非凡。 不只是一步接著一步， 找到腳下每一步的意義。

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尊重每一次鍛鍊，
充滿自信。 鍛鍊不易，這也正是為甚麼我們熱愛鍛鍊。 尊重鍛鍊，並在鍛鍊中贏得尊重。

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正視你的弱點，
然後讓他們變強。 持之以恆的鍛鍊，磨練你的弱點， 之後他們就轉化為你的力量。

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用盡各種方式來丈量你獲得的成就。 不是每一場跑步都能成就最快或最遠， 但是每一場跑步一定會成就些什麼。

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我們相信你，即使你不相信自己。 當你覺得表現欠佳，你總是可以在這裡找到激勵。 Nike+ Run Club 時時刻刻提醒你：只要努力一把，最好的你，觸手可及。

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