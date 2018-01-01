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我們天生是跑者。
跑步從來不會拒絕任何人，如果你想喚醒你內心的跑者，
只需要繫緊鞋帶，出門去跑。
我們不只是跑者，
我們是運動員。
不是靠一雙腿就能跑快，
還需要我們全身全心投入和不可阻擋的決心。
每一次跑步都意義非凡。
不只是一步接著一步，
找到腳下每一步的意義。
尊重每一次鍛鍊，
充滿自信。
鍛鍊不易，這也正是為甚麼我們熱愛鍛鍊。
尊重鍛鍊，並在鍛鍊中贏得尊重。
正視你的弱點，
然後讓他們變強。
持之以恆的鍛鍊，磨練你的弱點，
之後他們就轉化為你的力量。
用盡各種方式來丈量你獲得的成就。
不是每一場跑步都能成就最快或最遠，
但是每一場跑步一定會成就些什麼。
我們相信你，即使你不相信自己。
當你覺得表現欠佳，你總是可以在這裡找到激勵。
Nike+ Run Club 時時刻刻提醒你：只要努力一把，最好的你，觸手可及。
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