林冠宇



「我想要成為一名特警。」







這個理由，成了林冠宇馬拉松之路的起點。



最初是為了成為特警而跑，每天持續訓練下，



林冠宇發現跑步不只增強體能，也磨練意志。



從第一線特警，到不斷突破極限的馬拉松跑者，



一旦開始跑，就不會停止強大。







「我不是選手，是普通人。我跑步，是因為我喜歡這個運動。 」



單純喜歡跑步的他，也曾迷失在追逐成績的道路上。



林冠宇過去遇過的最大阻礙，來自急於證明自己。



去年的萬金石馬拉松，因為沒有達到理想成績而陷入低潮，



甚至因為過度訓練而受傷，接連的挫折讓他重新思考自己為何而跑。



追求成績？還是追求跑步帶來的快樂？



他決定找回跑步初衷，突破過去被成績束縛的自己。







「停下來不是因為失敗 ，這只是必經的過程。」





教練的一番話，讓他深刻認知到身體和意志應該像隊友，



學會察覺身體反應，知道什麼時候該踩剎車，才能跑得更長遠。



加入 FAST 42 後，在有系統的訓練以及教練隊友的指導鼓勵下，



除了體能進步，他也找到了快與慢之間的平衡。



以前只要累了停下來，林冠宇就會開始擔心之後的表現，



但對現在的他來說，放慢腳步不是認輸，是為了下一次的全力以赴。



