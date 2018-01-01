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FAST 42
從 400 多位參與徵選的全馬跑者中，
NIKE+ RUN CLUB 選出具有 BREAKING2 精神的跑者。
他們來自不同城市、背景各異，但目標一致：
突破自己，超越疾速。
林冠宇
「我想要成為一名特警。」
這個理由，成了林冠宇馬拉松之路的起點。
最初是為了成為特警而跑，每天持續訓練下，
林冠宇發現跑步不只增強體能，也磨練意志。
從第一線特警，到不斷突破極限的馬拉松跑者，
一旦開始跑，就不會停止強大。
「我不是選手，是普通人。我跑步，是因為我喜歡這個運動。 」
單純喜歡跑步的他，也曾迷失在追逐成績的道路上。
林冠宇過去遇過的最大阻礙，來自急於證明自己。
去年的萬金石馬拉松，因為沒有達到理想成績而陷入低潮，
甚至因為過度訓練而受傷，接連的挫折讓他重新思考自己為何而跑。
追求成績？還是追求跑步帶來的快樂？
他決定找回跑步初衷，突破過去被成績束縛的自己。
「停下來不是因為失敗 ，這只是必經的過程。」
教練的一番話，讓他深刻認知到身體和意志應該像隊友，
學會察覺身體反應，知道什麼時候該踩剎車，才能跑得更長遠。
加入 FAST 42 後，在有系統的訓練以及教練隊友的指導鼓勵下，
除了體能進步，他也找到了快與慢之間的平衡。
以前只要累了停下來，林冠宇就會開始擔心之後的表現，
但對現在的他來說，放慢腳步不是認輸，是為了下一次的全力以赴。
高慶豐
「如果每次都差一點點 ，就不會有 100% 的表現。」
個性追求精準的高慶豐，
不管在經營家族事業的冰店、家庭生活、跑步，都要求做到剛剛好。
加入 FAST 42 後，每一次課表也都力求準確達成，不多跑也不少跑。
對他來說，跑課表就像做冰淇淋，799克跟800克的糖，
雖然吃不出差異，但假如每次都差一點點，就永遠不會有滿分的成績。
「痼疾限制我的身體，但限制不住我的決心。」
登山社是他開始跑步的契機，因為太魯閣馬拉松，慢慢喜歡上跑步。
但從高中就跟著高慶豐的歐氏症，卻成為他跑步最大的障礙。
歐氏症造成膝蓋周圍的韌帶異位，讓他的雙腳無法像正常人一樣平均出力。
跑步時容易有運動傷害，需要經常調整跑姿，
但樂觀的他認為學會與傷痛共處也是跑步的一部分。
即使在身體條件限制之下，仍想挑戰自己的最大淺能。
「就像念書，自學跟有家教是完全不同的。」
高慶豐提到當初加入 FAST 42 的理由，
就是希望透過 NRC 完整的系統化訓練，幫助自己完成破3的目標。
除此之外，團隊之間彼此互相激勵，教練、配速員的幫助，
無形之中都成為讓他堅持下去的動力。
持續往破3目標邁進的他，歐氏症現在只是一個名詞，
如今已沒有任何理由阻止他超越極限。
呂心菱
「想怎麼跑，決定我能跑多遠。」
從事廣告業的呂心菱，在有了小孩後才開始接觸跑步，
比別人慢成為跑者，加上媽媽身分，讓她在跑步這條路上多了更多阻礙。
雖然總是要付出雙倍努力才能追上目標，但樂觀正面的她還是堅持跑下去。
「跑步就跟生活或者工作一樣，隨便跑，輕鬆跑，就跑不出好成績。
努力過，成績才有可能被看到。」
「1小時59分18秒 ，我會永遠記得這個數字。」
去年的Nike女子路跑，是呂心菱第一次半馬成績破2。
當時因為瀕臨體力極限，加上身體的疼痛，在最後500公尺時她差點放棄，
最終在配速員們的鼓勵和陪同下，呂心菱咬著牙哭著抵達終點。
對她來說，這是人生中印象最深刻的一場賽事，
因為這場路跑突破的不只是成績，也打破了他人為她設定的框架。
過去曾因內八被譏笑過跑姿奇怪，
也不被看好半馬能夠破2的呂心菱以行動證明，
只要肯努力沒有人能阻止自己強大。
「超越過去的自己 ，極限由我決定。」
在賽道上一直缺乏自信心的呂心菱，以前常因爲跑得比別人慢感到痛苦，
加入 FAST 42 後，在團隊的鼓勵支持下，
她了解到最大的對手是過去的自己，而不是其他人。
除了心理素質變強外，速度與跑姿的改善，也讓她跑得更穩、更有自信。
對她來說，只要想跑，什麼時候起跑永遠不嫌晚。
盧玟秀
「跑步應該是一件快樂的事，追求成績不會是我的首要目標。」
難道繞操場就一定很無聊嗎？
從事才藝老師工作的盧玟秀，也很擅長把工作需要的創造力延伸到跑道上。
就算是繞操場，每一圈看到的人事物都不同，
盧玟秀透過自己的想像力和觀察力讓跑步這件事變得有趣。
「當鞋帶繫緊 ，我知道我會一直跑下去。」
正式接觸馬拉松是和妹妹一起報名參加 NIKE 女子路跑開始。
在路跑過程中，盧玟秀發覺跑步是認識一座城市有趣的方式，
接下來參與的各種大小賽事，激起她不斷挑戰自我的渴望。
最初加入 FAST 42 是想藉由訓練營尋求更上一層的突破，
但辛苦的訓練過程，也曾讓她猶豫。
內心想過是否還要繼續下去，
覺得跑步不應該是件痛苦的事，不該變成像工作一樣的例行公事。
但每當鞋帶繫緊，又會重新想起來自己爲什麽那麽喜歡跑步。
「跑步就像學習 ，有多努力，結果總將回答你。」
訓練一開始時，盧玟秀面臨到最大的障礙是速度的調配，
經常因為起跑衝太快導致後面掉速，
但在教練、配速員的陪同帶領和循序漸進的課表訓練下，
她學習到在該慢的時候慢，要快的時候才能跑得夠快。
此外，盧玟秀也在訓練中體會到跑步的快樂就像學習一樣，
雖然過程中有各種艱辛，但只要願意堅持不懈的努力，成果從不會虧待認真的自己。
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