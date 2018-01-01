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FAST 42 受 BREAKING2 啟發，NIKE+ RUN CLUB 徵選出勇於突破極限的跑者們。
他們不只追求疾速，更有著不向目標妥協的態度。

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跑者
 深入瞭解參與 FAST 42 的跑者，

看看他們如何突破自身限制，

不斷挑戰更好的自己。

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BREAKTHROUGH FAST 42 以自身經歷鼓勵所有跑者，
在追求突破的路上，堅持訓練，不斷刷新速度。

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FAST 42 紀錄片 由國家地理頻道製作的FAST 42 紀錄片，
立即觀看影片，見證他們如何突破自我。

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