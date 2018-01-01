選擇運動員

為了找出最有可能在 2 小時內完成馬拉松的跑者，



科學團隊測試了多位 Nike 的菁英運動員，



測量三個主要的要素以協助預測表現：



運動能力：



運動員的最大運動能力，以 VO2 Max 表示，



也就是最大氧氣消耗率。



跑步效率：

在指定的速度下，跑者需要多少能量才能跑完 1 公里。



可持續速度：

跑者在不需減緩速度的情況下，可以長時間持續的速度。



在最初篩選的運動員中，出現了最有希望的 3 個人選： 肯亞的 Eliud Kipchoge、



衣索比亞的 Lelisa Desisa，以及厄利垂亞的 Zersenay Tadese。



測試過程產生的重要生理數據，讓我們的科學團隊能預測每位運動員的潛能。



團隊比較每個運動員的個人記綠及其預測， 藉以找出應著重改善的範圍，



並且開始集思廣益，找出能在比賽日消弭這些鴻溝的策略。



舉例來說，Eliud 早已從多年縱橫賽場的經驗中， 將水分補給策略微調至最完美的狀態，而



Zersenay 這位半馬的世界紀錄保持者，則讓自己對補水的需求降至最低。雖然 Zersenay 的跑步



效率極為驚人， 但在三位跑者中，他的馬拉松個人紀錄較慢，所以團隊著重於改善他的水份要素。



另一個範例是營養策略。Nike Sports Research Lab 的 NXT Generation Research 團隊



首席生理學家 Brett Kirby 表示：「30-35K 是馬拉松的撞牆期。」 「這通常與



肌糖的消耗量有關。我們該如何保持肌糖量？在整場馬拉松之中，



維持能階可以 給我們另一個百分點。所以我們開始深入探討這一點，



並且為個別運動員打造個人化的方案。」