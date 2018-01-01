三位跑者中最年輕的一位，Lelisa 在 2013 杜拜馬拉松大賽中，



跑出 2:04:45 的成績，也是首次參加馬拉松大賽的最快紀錄之一。



他也在 2013 年及 2015 年贏得了波士頓馬拉松大賽的冠軍，



個人最佳半馬紀錄是 59:30。





Lelisa 從不缺乏信心。我們問他當年 23 歲參賽時，



是否曾經想過自己能夠贏得首次波士頓馬拉松大賽冠軍，



Lelisa 的答案非常直接了當：「我百分之百確信。」然而，



僅僅將他視為有勇無謀的初生之犢，其實並不正確。為了紀念在他完賽後



發生的炸彈攻擊遇難者，他最終將這枚勝利的獎牌送回了波士頓。



與其說他坦率，不如說他很害羞，Lelisa 對自己的成就有著一份沉穩安靜的自信，



而不是自我滿足感。對於跑者而言，說自己受到著名的衣索比亞跑者啟發，



並不是件會讓人非常驚訝的特點。(他希望自己終有一日，



能像他們一樣出現在廣告看板上。) 追隨著最偉大的跑者腳步，



能讓任何跑者都變得十分謙卑。





這或許就是 Lelisa 完全接受，甚至渴望獲得更多 Breaking2 研究團隊建議與分析的原因吧。



Lelisa 很年輕，這或許代表經驗不夠豐富，但也代表他更能敞開心胸，接受全新的體驗。



「他的接受度很高，並且樂意嘗試我們提出的所有建議。



他想瞭解我們能給他的一切，並且渴望獲得更多建議。」



Nike Sports Research Lab 研究員暨 Breaking2 首席生理學家 Brett Kirby 博士說。





在過去的四場馬拉松競賽中，Lelisa 從未打破 2:10 的成績，但在團隊的幫助之下，



他改變了自己的訓練和準備方式：增加訓練速度的時間、



減少沒有目標的跑步量，並且注重營養。





「科學實現了許多事物：電、汽車、飛機、行動電話、相機，以及人造衛星。



科學，讓我們能夠根據鳥類飛翔的方式，創造出飛機。最好的科學家們說



[Breaking2] 有可能成真。所以，科學也一定能夠實現 [這個挑戰]」Lelisa 說。