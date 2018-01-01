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騰雲駕霧般的穿著感受
Air Zoom Pegasus 35 採用新設計的後跟鰭狀溝紋
來分散著地壓力，搭配全長式 Air 氣墊，
提供反饋極度靈敏的奔馳體驗。
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「如果想要飛起來，一定要面向前方，勇往直前，
不要回頭。」
MEMU CONTEH
既是活動家，也是跑者和模特兒的 Memu Conteh，
穿著 Nike Air Zoom Pegasus 35 飛躍向前。
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設計幕後故事
這款 Pegasus 35 經歷的穿著測試比先前所有版本都還要更多，
一切終於有了代價。我們從跑步距離總計
超過 32,000 公里的各方跑者身上汲取意見回饋；看看我們如何借助有史以來最豐富的運動員經驗，打造出全新鞋款。
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利用可以產生推進力的緩震系統，
在比賽日跑出疾速表現。
REACT
柔軟富有彈性且輕巧耐穿，
提供舒適無比的暢跑體驗。
AIR
Air 氣墊搭配經典鞋型，
帶來輕量、柔韌且貼合雙足的暢跑感受。
FREE
極簡又有彈性的設計，
造就自然、貼地感受。
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