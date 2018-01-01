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騰雲駕霧般的穿著感受 Air Zoom Pegasus 35 採用新設計的後跟鰭狀溝紋
來分散著地壓力，搭配全長式 Air 氣墊，
提供反饋極度靈敏的奔馳體驗。

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「如果想要飛起來，一定要面向前方，勇往直前，
不要回頭。」 MEMU CONTEH 既是活動家，也是跑者和模特兒的 Memu Conteh，
穿著 Nike Air Zoom Pegasus 35 飛躍向前。

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Nike Air Zoom Pegasus 35 女款跑鞋

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Nike Air Zoom Pegasus 35 男款跑鞋

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男款機能服飾 Nike 機能服飾和配件的輕量化設計有助你的行動保持敏捷迅速，
實現快意奔馳的渴望。

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設計幕後故事 這款 Pegasus 35 經歷的穿著測試比先前所有版本都還要更多，
一切終於有了代價。我們從跑步距離總計
超過 32,000 公里的各方跑者身上汲取意見回饋；看看我們如何借助有史以來最豐富的運動員經驗，打造出全新鞋款。

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