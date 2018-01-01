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以專屬自我的經典鞋款揭開本季序幕。 演繹自我風格。選擇個性顏色。客製化專屬標誌。

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以專屬自我的經典鞋款強勢登場

先挑選喜歡的顏色

KYRIE 3 彈性中筒
搭配靈敏中底，
隨心所欲地轉換方向。

KOBE A.D. 極致輕量的低筒設計，
搭配絕佳的靈活度和反應能力，
不放過任何得分可能。

SOLDIER 11 在衝破疾速、彈力飛躍的同時，
毫不畏懼強大衝擊力的頂級支撐力
與最佳緩震機能。

PG 1 擁有平衡緩震機能，
專為敏捷性與速度
打造的低筒鞋款。

KDX
 可任意調整的支撐力，
搭配極致靈敏緩衝避震效果，
展現各種場地中的王者風範。

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現在選擇專屬顏色

KYRIE 3

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現在選擇專屬顏色

KOBE A.D.

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現在選擇專屬顏色

SOLDIER 11

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現在選擇專屬顏色

PG 1

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現在選擇專屬顏色

KDX

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加入個性元素 運用自己的名字、號碼或姓名縮寫加上個人專屬標誌。

量身訂製專屬自我的標誌

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