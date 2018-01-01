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NIKE+ RUN CLUB 應用程式：最新消息

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全新的 Nike+ Run Club 應用程式現已取代 Nike+ Running 應用程式 最新消息

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5.1.0 版
這裡列出新版
Nike+ Run Club 應用程式
(v5.1.0) 的內容：

一般效能強化
 -改版的跑後分享流程，可更加簡單地分享至
您最愛的社群網路。

-現可同步跑步記錄至 Apple 健康應用程式。

-升級後將保留偏好設定。

-修正在計畫中查看 Coach 跑步的問題。

-全新路跑摘要將所有資料統整於單一畫面，
便於檢視和分享。 APPLE 音樂整合功能 -新版應用程式的設計旨在完美整合 Apple 音樂。

-Apple 音樂目前提供每週精選推薦的 Nike+ Run Club 播放清單，
專為每回跑步精心設計。

-跑者可在 Apple 音樂的「編輯精選歌單」區段
找到 Nike 跑步。

APPLE WATCH OS3 更新 -Apple Watch Series 2 及 Apple Watch Nike+
可使用 GPS 完整追蹤您的路線，
即使跑步時手機不在身上也沒問題。

-一眼就能看清楚跑步數據的更新顯示。

-直接從腕錶聆聽語音讀數。

-為您量身訂製的智慧跑步邀請。

-跑步排程提醒，保持您的動力。

-使用 Siri 開始、暫停、繼續，以及結束跑步。

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教練

教練計畫有哪些新功能？ - 不論是正在接受訓練、希望下次比賽跑出個人最佳成績的路跑好手，
或是剛開始嘗試跑步還在調整步態的新手，我們都能助您一臂之力。
在 Nike+ Run Club 應用程式中，
我們為比賽計畫新增了 15 公里距離項目、
針對「初次上路」的跑步新手提供新計畫，
並且推出全新的「健美體態」計畫，有助於同時進行跑步和訓練活動。 - Nike+ Coach 計畫經特別設計，
可針對各種目標提供個人專屬的訓練計畫。 - 我們的新版教練計畫可針對每週進度做調整，
提供最符合需求的計畫內容，協助達成個人目標，
即使進度落後幾天也不需擔心。 - 每個人的一週行程可能隨時會有變動，
為此我們也替個人計畫新增了這種彈性功能。
只要點按「編輯行程」按鈕，
就能把運動計畫拖放到合適的日期中。

我可否繼續執行稍早在 NIKE+ RUNNING 應用程式中
展開的教練計畫？ - 很抱歉，您無法繼續進行先前在 Nike+ Running
應用程式中展開的教練計畫。
如果在我們的應用程式升級時，
您仍有進行中的教練計畫，
建議直接從「訓練計畫」中心 (網址是 Nike.com/NRC)
下載相關計畫的 PDF 檔案。

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挑戰

挑戰的運作方式 - 全新的 Nike+ Run Club 應用程式
採用新的方式激勵您的朋友，
並且讓您透過「#主題標籤」排行榜
與世界各地的跑者一同暢跑。 -「#主題標籤」排行榜可顯示
有多少將隱私狀態設為「公開」的
其他 Nike+ 成員也加入了群組，
以及他們使用該主題標籤分享了多少里程數。 - 如要新建「#主題標籤」排行榜，
您只需想出一個不重複的主題標籤 (例如 #跑100英哩)，
然後與朋友們分享即可。
最好的宣傳方式就是在跑步結束後分享到
Nike+ 動態的貼文中 加入主題標籤。 - 所有的主題標籤挑戰皆設為公開，
人人都能查看，而且凡是將隱私狀態設為
「公開」的任何一位 Nike+ 成員
都可以選擇加入任何一場挑戰。
另外，每場挑戰中可以相互比較、
競爭或協力合作的人數也都沒有上限，
所以我們竭誠歡迎各路菁英共襄盛舉，一起來挑戰。 -「#主題標籤」排行榜可以按照「週」、「月」和「年」進行篩選。 - 如要查看某項「#主題標籤」挑戰的全球社群完整榜單，
請將您的 Nike+ 個人檔案設為「公開」。

我可否繼續進行稍早在 NIKE+ RUNNING
應用程式中進行的挑戰？ - 您在 Nike+ Running 應用程式中展開的挑戰
無法移轉至我們新推出的
Nike+ Run Club 應用程式。 - 新版應用程式不提供舊版應用程式中的
「挑戰交談」功能。

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社群分享

什麼是「動態」？ -您可以在動態中，追蹤朋友們在 Nike+ Run
Club
及 Nike+ Training Club 的活動，
因此受到激勵，保持動力進行下次運動。
每次在動態分享活動時，
您的 Nike+ 朋友能在您跑步時幫忙加油及留言鼓勵。 -您也可以在動態中找到所有跑步相關資訊。
例如 Nike+ Run Club 教練、配速員
及 Nike菁英運動員提供的專業秘訣，
還有獨家內容，例如精選的播放清單，
陪伴您完成下次跑步。
您還可以進入 Live 活動，
以及精心設計的產品和服務，協助您突破潛能。 我要如何分享到社群網路，例如 FACEBOOK、
TWITTER 和 INSTAGRAM？ -分享相片、路線或設計海報現在前所未有的輕鬆。
我們大幅更新的分享方式，
協助您更輕鬆述說自己的跑步故事。
我們整合了許多原生分享擴充功能，
您可以分享至手機上的任何應用程式，
包括 Facebook、Twitter、Instagram、微信、
訊息等等。 -與之前的 Nike+ Running 應用程式不同，
全新的 Nike+ Run Club應用程式
並不會自動分享至社群網站。
這代表您可以全權掌控自己想分享的內容。
請記住，所有分享內容都必須附上圖片。

有哪些新選項可以分享我的跑步記錄？ -過去幾年來，我們的跑者分享了數百萬張
精采的跑步相片，
我們很高興可以提供全新的貼圖系列，
讓您用來自訂跑步路線、相片或新海報。 -跑步後，您可以選擇分享跑步路線，
加上相機膠卷的相片，
或利用我們設計的背景自行製作海報。
如此一來，您可以隨時在動態與朋友分享輝煌成就。 -利用全新的數據貼圖，
看看您爬得多高，或者您的心跳多快。
利用高度圖、路線圖、當地天氣圖示等資料，
述說自己的跑步故事，
這些資料全都使用您實際的跑步數據建立。 -除了分享相片外，您也可以建立自己的相片解說、
幫自己的跑步記錄下標題，還能標記朋友，
以及您跑步的位置資訊。
您也可以使用@ 提到朋友，提醒他們錯過這次跑步了，
鼓勵他們下次記得出門跑步。
您在跑步時使用@ 提及或標記的朋友，
都會在收件匣收到通知。 -全新的 Nike+ Run Club 應用程式
並不支援自動分享至社群網路。
您分享的任何貼文都必須包含圖片、路線或海報。

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成就/
獲獎記錄

我在哪裡可以找到過去和現在的跑步等級顏色？ -從「活動歷程記錄」上方就能輕鬆進入
您的個人記錄及跑步等級顏色—
只要往右滑動即可。

我還是能找到獲獎記錄嗎？ -我們已將您的成就、獲獎記錄及里程碑，
移往 Nikeplus.com 上更合適的地方，
這樣日後才有空間加入更多增強功能。

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登入

為什麼我需要登入？ -全新的 Nike+ Run Club 應用程式體驗，
能以更棒的方式為跑者服務，但是，
為了提供個人化的教練指導計畫，並讓您方便使用
Nike Running 的精華功能，我們需要知道是誰記錄
這些里程！

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使用者
體驗

有哪些改進功能？ - 現在應用程式能夠準確記錄 GPS 訊號，
讓您更輕鬆迅速地開始跑步。
另外我們調整了跑步畫面，
您在跑步過程中可以更全面掌控自己的關鍵測量數據。
如要循環查看距離、持續時間、配速和心率，
只要點按跑步畫面一次，
顯示的項目將自動移到下一項數據。 -您的累積里程計數器現在移到了「活動歷程記錄」的頂部位置。
別擔心，所有里程資料都會維持不變。 為什麼 NIKE 要更改應用程式的設計？ -我們之所以變更設計，是為了要讓您更輕鬆查看
跑步所需的重要指標，方便您立即開始使用應用程式，
享受跑步樂趣。一起奔跑吧！ - 我們為所有的 Nike+ 應用程式全面打造了一致的使用者體驗，
同時加入幾項新功能，例如從 Nike+ Run Club、
Nike+ Training Club 或 Nike+ 等任一應用程式皆可存取的
「動態」、「收件匣」和「Club」區段。

從哪裡可以存取我的教練計畫？ - 從我們應用程式的主要登陸頁面
就能輕鬆存取您的 Nike+ Coach 計畫。
點按「我的教練」標籤文字
可查看教練當天提供的跑步專業建議。 什麼是「CLUB」？ - 這個應用程式標籤讓您全盤掌握夥伴狀態，
並且提供全球 Nike+ Run Club 社群的最新消息。
另外還會顯示朋友排行榜，
您將有機會與其他 Nike+ 使用者在 Live 活動中交流互動，
還能使用「#主題標籤」參加社群挑戰。
在搜尋區段中則可以探索新群組，
或是選擇您要加入的新挑戰。 新應用程式設計中還會保留「我的鞋款」標籤嗎？ - 我們更改了擷取和儲存跑鞋里程數的方式，
包括新增了您可從中選擇的跑鞋資料庫。
因此很抱歉，我們無法為您移轉舊有跑鞋的里程數。

跑鞋

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跑步裝備

精選

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