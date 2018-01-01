教練計畫有哪些新功能？

- 不論是正在接受訓練、希望下次比賽跑出個人最佳成績的路跑好手，

或是剛開始嘗試跑步還在調整步態的新手，我們都能助您一臂之力。

在 Nike+ Run Club 應用程式中，

我們為比賽計畫新增了 15 公里距離項目、

針對「初次上路」的跑步新手提供新計畫，

並且推出全新的「健美體態」計畫，有助於同時進行跑步和訓練活動。

- Nike+ Coach 計畫經特別設計，

可針對各種目標提供個人專屬的訓練計畫。

- 我們的新版教練計畫可針對每週進度做調整，

提供最符合需求的計畫內容，協助達成個人目標，

即使進度落後幾天也不需擔心。

- 每個人的一週行程可能隨時會有變動，

為此我們也替個人計畫新增了這種彈性功能。

只要點按「編輯行程」按鈕，

就能把運動計畫拖放到合適的日期中。