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NIKE+ RUN CLUB 應用程式：最新消息
下載
iOS
Android
全新的 Nike+ Run Club 應用程式現已取代 Nike+ Running 應用程式
最新消息
5.1.0 版
這裡列出新版
Nike+ Run Club 應用程式
(v5.1.0) 的內容：
一般效能強化
-改版的跑後分享流程，可更加簡單地分享至
您最愛的社群網路。
-現可同步跑步記錄至 Apple 健康應用程式。
-升級後將保留偏好設定。
-修正在計畫中查看 Coach 跑步的問題。
-全新路跑摘要將所有資料統整於單一畫面，
便於檢視和分享。
APPLE 音樂整合功能
-新版應用程式的設計旨在完美整合 Apple 音樂。
-Apple 音樂目前提供每週精選推薦的 Nike+ Run Club 播放清單，
專為每回跑步精心設計。
-跑者可在 Apple 音樂的「編輯精選歌單」區段
找到 Nike 跑步。
APPLE WATCH OS3 更新
-Apple Watch Series 2 及 Apple Watch Nike+
可使用 GPS 完整追蹤您的路線，
即使跑步時手機不在身上也沒問題。
-一眼就能看清楚跑步數據的更新顯示。
-直接從腕錶聆聽語音讀數。
-為您量身訂製的智慧跑步邀請。
-跑步排程提醒，保持您的動力。
-使用 Siri 開始、暫停、繼續，以及結束跑步。
教練
教練計畫有哪些新功能？
- 不論是正在接受訓練、希望下次比賽跑出個人最佳成績的路跑好手，
或是剛開始嘗試跑步還在調整步態的新手，我們都能助您一臂之力。
在 Nike+ Run Club 應用程式中，
我們為比賽計畫新增了 15 公里距離項目、
針對「初次上路」的跑步新手提供新計畫，
並且推出全新的「健美體態」計畫，有助於同時進行跑步和訓練活動。
- Nike+ Coach 計畫經特別設計，
可針對各種目標提供個人專屬的訓練計畫。
- 我們的新版教練計畫可針對每週進度做調整，
提供最符合需求的計畫內容，協助達成個人目標，
即使進度落後幾天也不需擔心。
- 每個人的一週行程可能隨時會有變動，
為此我們也替個人計畫新增了這種彈性功能。
只要點按「編輯行程」按鈕，
就能把運動計畫拖放到合適的日期中。
我可否繼續執行稍早在 NIKE+ RUNNING 應用程式中
展開的教練計畫？
- 很抱歉，您無法繼續進行先前在 Nike+ Running
應用程式中展開的教練計畫。
如果在我們的應用程式升級時，
您仍有進行中的教練計畫，
建議直接從「訓練計畫」中心 (網址是 Nike.com/NRC)
下載相關計畫的 PDF 檔案。
挑戰
挑戰的運作方式
- 全新的 Nike+ Run Club 應用程式
採用新的方式激勵您的朋友，
並且讓您透過「#主題標籤」排行榜
與世界各地的跑者一同暢跑。
-「#主題標籤」排行榜可顯示
有多少將隱私狀態設為「公開」的
其他 Nike+ 成員也加入了群組，
以及他們使用該主題標籤分享了多少里程數。
- 如要新建「#主題標籤」排行榜，
您只需想出一個不重複的主題標籤 (例如 #跑100英哩)，
然後與朋友們分享即可。
最好的宣傳方式就是在跑步結束後分享到
Nike+ 動態的貼文中 加入主題標籤。
- 所有的主題標籤挑戰皆設為公開，
人人都能查看，而且凡是將隱私狀態設為
「公開」的任何一位 Nike+ 成員
都可以選擇加入任何一場挑戰。
另外，每場挑戰中可以相互比較、
競爭或協力合作的人數也都沒有上限，
所以我們竭誠歡迎各路菁英共襄盛舉，一起來挑戰。
-「#主題標籤」排行榜可以按照「週」、「月」和「年」進行篩選。
- 如要查看某項「#主題標籤」挑戰的全球社群完整榜單，
請將您的 Nike+ 個人檔案設為「公開」。
我可否繼續進行稍早在 NIKE+ RUNNING
應用程式中進行的挑戰？
- 您在 Nike+ Running 應用程式中展開的挑戰
無法移轉至我們新推出的
Nike+ Run Club 應用程式。
- 新版應用程式不提供舊版應用程式中的
「挑戰交談」功能。
社群分享
什麼是「動態」？
-您可以在動態中，追蹤朋友們在 Nike+ Run
Club
及 Nike+ Training Club 的活動，
因此受到激勵，保持動力進行下次運動。
每次在動態分享活動時，
您的 Nike+ 朋友能在您跑步時幫忙加油及留言鼓勵。
-您也可以在動態中找到所有跑步相關資訊。
例如 Nike+ Run Club 教練、配速員
及 Nike菁英運動員提供的專業秘訣，
還有獨家內容，例如精選的播放清單，
陪伴您完成下次跑步。
您還可以進入 Live 活動，
以及精心設計的產品和服務，協助您突破潛能。
我要如何分享到社群網路，例如 FACEBOOK、
TWITTER 和 INSTAGRAM？
-分享相片、路線或設計海報現在前所未有的輕鬆。
我們大幅更新的分享方式，
協助您更輕鬆述說自己的跑步故事。
我們整合了許多原生分享擴充功能，
您可以分享至手機上的任何應用程式，
包括 Facebook、Twitter、Instagram、微信、
訊息等等。
-與之前的 Nike+ Running 應用程式不同，
全新的 Nike+ Run Club應用程式
並不會自動分享至社群網站。
這代表您可以全權掌控自己想分享的內容。
請記住，所有分享內容都必須附上圖片。
有哪些新選項可以分享我的跑步記錄？
-過去幾年來，我們的跑者分享了數百萬張
精采的跑步相片，
我們很高興可以提供全新的貼圖系列，
讓您用來自訂跑步路線、相片或新海報。
-跑步後，您可以選擇分享跑步路線，
加上相機膠卷的相片，
或利用我們設計的背景自行製作海報。
如此一來，您可以隨時在動態與朋友分享輝煌成就。
-利用全新的數據貼圖，
看看您爬得多高，或者您的心跳多快。
利用高度圖、路線圖、當地天氣圖示等資料，
述說自己的跑步故事，
這些資料全都使用您實際的跑步數據建立。
-除了分享相片外，您也可以建立自己的相片解說、
幫自己的跑步記錄下標題，還能標記朋友，
以及您跑步的位置資訊。
您也可以使用@ 提到朋友，提醒他們錯過這次跑步了，
鼓勵他們下次記得出門跑步。
您在跑步時使用@ 提及或標記的朋友，
都會在收件匣收到通知。
-全新的 Nike+ Run Club 應用程式
並不支援自動分享至社群網路。
您分享的任何貼文都必須包含圖片、路線或海報。
成就/
獲獎記錄
我在哪裡可以找到過去和現在的跑步等級顏色？
-從「活動歷程記錄」上方就能輕鬆進入
您的個人記錄及跑步等級顏色—
只要往右滑動即可。
我還是能找到獲獎記錄嗎？
-我們已將您的成就、獲獎記錄及里程碑，
移往 Nikeplus.com 上更合適的地方，
這樣日後才有空間加入更多增強功能。
登入
為什麼我需要登入？
-全新的 Nike+ Run Club 應用程式體驗，
能以更棒的方式為跑者服務，但是，
為了提供個人化的教練指導計畫，並讓您方便使用
Nike Running 的精華功能，我們需要知道是誰記錄
這些里程！
使用者
體驗
有哪些改進功能？
- 現在應用程式能夠準確記錄 GPS 訊號，
讓您更輕鬆迅速地開始跑步。
另外我們調整了跑步畫面，
您在跑步過程中可以更全面掌控自己的關鍵測量數據。
如要循環查看距離、持續時間、配速和心率，
只要點按跑步畫面一次，
顯示的項目將自動移到下一項數據。
-您的累積里程計數器現在移到了「活動歷程記錄」的頂部位置。
別擔心，所有里程資料都會維持不變。
為什麼 NIKE 要更改應用程式的設計？
-我們之所以變更設計，是為了要讓您更輕鬆查看
跑步所需的重要指標，方便您立即開始使用應用程式，
享受跑步樂趣。一起奔跑吧！
- 我們為所有的 Nike+ 應用程式全面打造了一致的使用者體驗，
同時加入幾項新功能，例如從 Nike+ Run Club、
Nike+ Training Club 或 Nike+ 等任一應用程式皆可存取的
「動態」、「收件匣」和「Club」區段。
從哪裡可以存取我的教練計畫？
- 從我們應用程式的主要登陸頁面
就能輕鬆存取您的 Nike+ Coach 計畫。
點按「我的教練」標籤文字
可查看教練當天提供的跑步專業建議。
什麼是「CLUB」？
- 這個應用程式標籤讓您全盤掌握夥伴狀態，
並且提供全球 Nike+ Run Club 社群的最新消息。
另外還會顯示朋友排行榜，
您將有機會與其他 Nike+ 使用者在 Live 活動中交流互動，
還能使用「#主題標籤」參加社群挑戰。
在搜尋區段中則可以探索新群組，
或是選擇您要加入的新挑戰。
新應用程式設計中還會保留「我的鞋款」標籤嗎？
- 我們更改了擷取和儲存跑鞋里程數的方式，
包括新增了您可從中選擇的跑鞋資料庫。
因此很抱歉，我們無法為您移轉舊有跑鞋的里程數。
跑鞋
所有跑步鞋款
新款跑鞋
跑鞋搜尋
NIKEiD 量身訂製
輕量跑鞋
自然跑鞋
緩震跑鞋
Nike Air Max
Nike Flyknit
Nike Flywire
Nike Free
Nike Lunarlon
LunarEpic Flyknit
LunarGlide
LunarTempo
Nike Zoom
Zoom Odyssey
Zoom Pegasus
Zoom Structure
Zoom Vomero
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