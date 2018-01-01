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APPLE WATCH NIKE+

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APPLE WATCH NIKE+ 全新問市 你完美的跑步夥伴—— 手腕上的NIKE+ RUN CLUB。 NIKE與APPLE聯手打造的全新創意結晶， 為全世界的頂 尖跑者打造舒適與具功能性的跑步體驗。

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夢想的跑步體驗 內建的GPS定位功能，即使在炎炎夏日陽光下也能隨時
 隨地紀錄並顯示你的配速、距離與路線。

輕量、靈活、透氣：
NIKE SPORT BAND 採用與Apple Watch運動錶帶相同輕量與靈活的材質。
 多孔的設計除 提高透氣性外，更減少了重量。

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獨一無二 Nike獨家為Apple設計。
 採用Nike代表性字體Futura顯示時間， 並無縫連結Nike+ Run Club應用程式。

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你完美的跑步夥伴——
手腕上的NIKE+ RUN CLUB。
 NIKE+ RUN CLUB應用程式與APPLE WATCH NIKE+ NIKE+ RUN CLUB應用程式將在你的APPLE WATCH NIKE+上
 展現出更好的體驗。

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記錄你的跑步進度
 全面記錄你最重要的跑步數據， 並能以更快捷的方式檢閱。

結伴暢跑 依據你的過往跑步記錄， 天氣狀況與朋友的跑步分享， 即時推送跑步提醒。

分享跑步喜悦 將你最近的跑步記錄分享給朋友們， 一起在排行榜上
 一較高下，並相互激勵。

隨時準備好 建立自己的跑步日曆並接收提醒， 讓出門跑步變得更 加容易。

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馬上加入
NIKE+ RUN CLUB
有了Nike+ Run Club應用程式，

 你跑步所需要的已經一應俱全，也更加有趣。

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四套跑步裝備，
迎接更多里程。

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