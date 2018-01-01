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兒童鞋款尺寸指南

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在兒童腳部發育定形 (包括足弓和所有部位) 的過程中，
訓練肌力變得更加重要。Nike 小童鞋款的設計強調靈活度，
有助於訓練正在發育的肌肉。

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大童仍在訓練肌肉力量和培養協調性，但是他們
也需要適合遊戲的性能。Nike 大童鞋具備多項
與成人鞋款相同的進階功能，但是尺寸有所調整，以配合發育中的雙足。

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