有疑問嗎？我們能提供解答。 請專家稍微協助一下，就能輕鬆選購兒童鞋款。
兒童鞋款選購的常見問題
上學最適合穿什麼鞋款？
在 Nike，我們努力為年輕運動員製造耐用和靈活的鞋子，以符合成長中 (及好動) 兒童的需求。 雖然所有 Nike 年輕運動員鞋款都適合平日活動穿著，但部分款式更特地針對某項運動需求而設計。 專為運動設計的鞋款在製作時考慮到運動需求，因此會設法協助運動員在運動中發揮最佳表現 (例如跑步專用跑鞋、籃球專用籃球鞋）。
我應該多久買一雙新鞋？
Nikes 的產品持久耐穿，但孩子會不斷成長。最好約每六個月檢查一次鞋子是否合腳。
為什麼孩子的鞋子有時會發出吱吱聲？
小孩子一整天會在許多不同的路面上行走。吱吱聲通常是由於鞋子外底和光滑表面之間的摩擦所造成，如健身房地板和打蠟的走廊。
我要如何判斷孩子的鞋子是否太大？
最重要的指標是孩子的腳跟和鞋子後端之間的空間，可以利用拇指來檢查。要檢查鞋子前端是否合腳，請先將鞋帶繫好後，讓孩子動一動腳尖。最後，如果孩子的腳趾可以左右移動，這雙鞋可能太寬了。
美式足球
能否讓孩子穿著像是足球或籃球等其他運動的釘鞋來打美式足球？
或許可以，但它們不適合用來打美式足球。部分足球鞋或釘鞋款式如果沒有「趾尖釘」(toe cleat)，也許可穿。但鑒於美式足球所需的奔跑與交鋒方式，我們建議穿著專用鞋款。
什麼是 Dynamaic Fit 鞋領？
Dynamic Fit 鞋領或「襪」，是專為球員提供支撐和保護所設計。它會讓足部與大腿產生更佳的連結感，並帶來更牢固的貼合效果。
要如何穿上有鞋領的釘鞋？
先鬆開釘鞋前端 3-4 個孔眼。這會讓足部能更輕易地完全穿進釘鞋的鞋身之中。
接著以拇指打開 Dynamic Fit 鞋領兩側頂端的開口處，讓腳趾滑入釘鞋內
腳趾都到位後，將拇指移動至鞋領後方，然後抓住外側將腳跟套進釘鞋裡。
最後，綁緊鞋帶，繫妥釘鞋。
跑步
為什麼靈活性很重要？
充分的靈活性可讓雙腳自然且舒適地移動。具彈性的鞋款可反映出打赤腳時的足部動作。Nike 跑鞋在設計時即考慮到靈活彈性，以促進強壯足部的健全發展。