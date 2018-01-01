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有疑問嗎？我們能提供解答。 請專家稍微協助一下，就能輕鬆選購兒童鞋款。

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兒童鞋款選購的常見問題

上學最適合穿什麼鞋款？

在 Nike，我們努力為年輕運動員製造耐用和靈活的鞋子，以符合成長中 (及好動) 兒童的需求。 雖然所有 Nike 年輕運動員鞋款都適合平日活動穿著，但部分款式更特地針對某項運動需求而設計。 專為運動設計的鞋款在製作時考慮到運動需求，因此會設法協助運動員在運動中發揮最佳表現 (例如跑步專用跑鞋、籃球專用籃球鞋）。

我應該多久買一雙新鞋？

Nikes 的產品持久耐穿，但孩子會不斷成長。最好約每六個月檢查一次鞋子是否合腳。

穿著 Nike 的鞋子可以不穿襪子嗎？

穿涼鞋和拖鞋？那當然！不過，若是任何要綁鞋帶的鞋款，我們建議讓孩子穿上適合其運動項目或活動的 襪子

為什麼孩子的鞋子會在腳跟處鬆脫？

這可能是幾種原因造成的。首先，請檢查鞋子的大小是否適合孩子的尺寸。其次，檢查鞋帶是否綁得夠牢，鞋舌是否為拉直的狀態。最後，請確認孩子的襪子有穿好。

為什麼孩子的鞋子有時會發出吱吱聲？

小孩子一整天會在許多不同的路面上行走。吱吱聲通常是由於鞋子外底和光滑表面之間的摩擦所造成，如健身房地板和打蠟的走廊。

我要如何判斷孩子的鞋子是否太大？

最重要的指標是孩子的腳跟和鞋子後端之間的空間，可以利用拇指來檢查。要檢查鞋子前端是否合腳，請先將鞋帶繫好後，讓孩子動一動腳尖。最後，如果孩子的腳趾可以左右移動，這雙鞋可能太寬了。

Nike 有無鞋帶的鞋款嗎？

我們為每個年齡層提供無鞋帶的鞋款，而且樣式眾多，從懶人鞋到 Velcro ® 風格及創新的 FlyEase 系統等都有。

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美式足球

一雙釘鞋應該可以穿多久？

視年齡而定，孩子通常會在需要更換美式足球鞋之前，就已經長大到穿不下那雙鞋子了。從耐用性觀點來看，美式足球鞋一般可穿 1 至 2 個球季，達 12 個月之久。

能否讓孩子穿著像是足球或籃球等其他運動的釘鞋來打美式足球？

或許可以，但它們不適合用來打美式足球。部分足球鞋或釘鞋款式如果沒有「趾尖釘」(toe cleat)，也許可穿。但鑒於美式足球所需的奔跑與交鋒方式，我們建議穿著專用鞋款。

什麼是 Dynamaic Fit 鞋領？

Dynamic Fit 鞋領或「襪」，是專為球員提供支撐和保護所設計。它會讓足部與大腿產生更佳的連結感，並帶來更牢固的貼合效果。

要如何穿上有鞋領的釘鞋？

先鬆開釘鞋前端 3-4 個孔眼。這會讓足部能更輕易地完全穿進釘鞋的鞋身之中。

接著以拇指打開 Dynamic Fit 鞋領兩側頂端的開口處，讓腳趾滑入釘鞋內

腳趾都到位後，將拇指移動至鞋領後方，然後抓住外側將腳跟套進釘鞋裡。

最後，綁緊鞋帶，繫妥釘鞋。

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跑步

為什麼靈活性很重要？

充分的靈活性可讓雙腳自然且舒適地移動。具彈性的鞋款可反映出打赤腳時的足部動作。Nike 跑鞋在設計時即考慮到靈活彈性，以促進強壯足部的健全發展。

哪些鞋款適合跑步？

PegasusFree RN 和 Flex Run都是絕佳的入門款，我們的兒童跑鞋專頁還有其他款式可供挑選。

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適合您的運動 尋找合適尺寸並且合腳只是第一步，確保鞋子合乎他們的運動，才能讓孩子的比賽表現邁入另一個階段。
請參考以下運動專用鞋款指南以深入瞭解。

足球釘鞋指南

跑鞋指南

所有鞋款指南

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享受 NIKE 終極體驗

尺寸專家樂於在此提供協助 年輕運動員長得很快，
所以我們會為現在的他們找到適合的尺寸。

帶上合適裝備 年輕運動員在每個季節針對各種運動所需要的裝備，
這裡應有盡有。

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