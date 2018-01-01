在 Nike，我們努力為年輕運動員製造耐用和靈活的鞋子，以符合成長中 (及好動) 兒童的需求。 雖然所有 Nike 年輕運動員鞋款都適合平日活動穿著，但部分款式更特地針對某項運動需求而設計。 專為運動設計的鞋款在製作時考慮到運動需求，因此會設法協助運動員在運動中發揮最佳表現 (例如跑步專用跑鞋、籃球專用籃球鞋）。

