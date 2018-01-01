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尋找適合的兒童服飾尺寸與版型 我們可以協助尋找適合孩子全身上下的服飾，打造機能穿搭好表現。
需要協助尋找兒童服飾尺寸？馬上開始！

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服飾

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如何量身 為了提高精確度，請測量孩子的身高、胸圍、腰圍和臀圍，並與我們的尺寸表進行對照。

檢視尺寸對照表

身高 請從頭的頂點開始，
往下量到地板。確定他們沒有穿著鞋子！

胸圍 自他們的胸部最高處
量一圈。

腰圍和臀圍 測量從背部最細部位到
身體側彎的地方。

身高

胸圍

腰圍

臀圍

地板

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有問題嗎？ 我們有答案。

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