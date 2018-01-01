個性風範，與眾不同 “我追求與眾不同。”

Russell Westbrook表示，“無論別人如何穿著打扮，

我始終保持自我，

並對自己的風格感到自信。”



我不斷嘗試適合自己的穿著，

幾乎每天都購物，

不管是在網上，或在我旅行的每個城市。”