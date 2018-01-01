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WESTBROOK 0.2

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簡約設計，
演繹個性時尚。 從山羊皮鞋面搭配迷彩紋理，
到鞋舌內側個性十足的“Why not?”字樣，
WESTBROOK 0.2彰顯Russell Westbrook獨特魅力。

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柔軟舒適體驗 毛皮鞋面，
結合經典簡約造型，
打造自在穿著感受。

經典細節 上蠟皮革鞋帶印有“KB3”字樣，
紀念Russell Westbrook的已故好友/高中隊友Khelcey Barrs。

出色抓地力 標誌性KO紋路圖案，再現 AJ 1傳奇風範。

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“我的穿著風格不斷蛻變。
每天都有所不同。
 –Russell Westbrook

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自信霸氣，勇往直前 作為聯盟最優秀的控球後衛之一，
Russell Westbrook對時尚的追求毫不亞於
賽場上的強勁表現。

“如果不曾嘗試努力過，
就沒有理由輕易否定自己。那麼，Why not？”

個性風範，與眾不同 “我追求與眾不同。”
Russell Westbrook表示，“無論別人如何穿著打扮，
我始終保持自我，
並對自己的風格感到自信。”

我不斷嘗試適合自己的穿著，
幾乎每天都購物，
不管是在網上，或在我旅行的每個城市。”

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“不要輕易退縮。
直擊挑戰，奮勇前行。”

 –Russell Westbrook

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