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反重力裝置
AIR JORDAN XXXI 09.03.16
即將啟動

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Air Jordan 家族新成員， 靈感源自初代， 展現掙脫束縛的渴望，再次突破極限。

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傳統美學和革命性實戰性能的完美融合， Air Jordan XXXI 重新定義顛覆精神。

再次升空

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創新試煉

意志不變， Air Jordan XXXI為飛翔而來。

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打破禁忌， 締造永恆。

靈感源自顛覆， Air Jordan XXXI 繼續彰顯勇於打破傳統的勇氣。

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Heel Pods
 後跟緩震單元提供安全的著陸體驗。

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FlightSpeed
 增強 Zoom Air 的回應力，
為第一步啟動提供強大助力。

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Flyweave
 應用於鞋面，帶來強韌舒適的穿著體驗。

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為精英而生

經典元素與創新科技， 在 Air Jordan 戰靴上，首次無縫結合合成皮革和 Flyknit。

起飛

使用反重力裝置前請遵守操作步驟， 做好萬全準備。

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推進力

結合速度、反應及力量， 釋放出乎對手意料的攻勢。

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反重力

無所限制， 無所束縛。

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顛覆 地心引力 點擊影片
觀看Russell Westbrook如何實踐飛翔傳奇。

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Russell
Westbrook

“把握每一刻。”

反重力裝置系列

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09.03.16

敬請期待

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AIR JORDAN I

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