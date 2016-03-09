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09.03.16
再度登場

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Air Jordan 1的顛覆問世開啟了Jordan品牌的傳奇。 這雙為跨時代球員而生的戰靴， 曾經以被“禁止”的紅、黑、白配色震撼世界。

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Michael Jordan

“我會不斷挑戰我的劣勢，
 直到它轉化為優勢， 這就是我的態度。”

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重現1985

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觀看 Air Jordan 廣告影片

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Air Jordan I
Retro

探索

增加額外的發泡材質和前掌鎖定層， 這雙戰靴代表了當年全面的球鞋保護科技。
 反重力裝置的回歸象徵經典和傳奇， 同时也是對品牌持續創新的期許。

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“AJ 1打破傳統的勇氣如今又再延續， 能成為傳承的一員，對我來說是一種恩賜。”

Russell Westbrook

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顛覆 地心引力 點擊影片
觀看 Michael Jordan 述說Air Jordan I。

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Michael
Jordan

“我想要成為與眾不同的那一個， 可是當時的聯盟卻禁止我這樣做。”

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AIR JORDAN XXXI

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