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JORDAN EXTRA.FLY

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EXTRA.FLY 雷動風行

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JORDAN EXTRA.FLY 迅速反應，佔領先機

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JORDAN EXTRA.FLY 迅速反應，佔領先機

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JORDAN EXTRA.FLY 迅速反應，佔領先機

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緩震中底 出色回應

橡膠外底 強力腳步

透氣鞋面 舒適體驗

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JORDAN EXTRA.FLY
產品特點

迅速切入 非對稱鞋領完整保護腳踝。

隨時出擊 前掌 Zoom Air 氣墊帶來極致回應。

完美包覆 以 Flywire 提供動態鎖定。

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變向、切入、準備起飛 JORDAN EXTRA.FLY
助力 Victor Oladipo 在關鍵時刻快人一步。

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