已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸： 數量： x  
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 () 結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品

JORDAN CP3.X

尋找商店
返回主頁
HO16_JB_CP3X_CDP_P1_Global_CPHeader_D.jpg

CP3.X 無縫支撐
靈敏迅疾

尋找商店


CHRIS PAUL

HO16_JB_CP3X_CDP_P2a_Global_Red_D.jpg

JORDAN CP3.X 輕質支撐助你隨心變速，
實現迅猛突破。

尋找商店
HO16_JB_CP3X_CDP_P2b_Global_Blue_D.jpg

JORDAN CP3.X 輕質支撐助你隨心變速，
實現迅猛突破。

尋找商店
HO16_JB_CP3X_CDP_P3a_Global_Details_D.jpg
HO16_JB_CP3X_CDP_P3b_Global_DetailsText_D.jpg

橡膠外底
出色耐磨性和抓地力

無縫鞋面
帶來舒適穿著體驗

HO16_JB_CP3X_CDP_P4_Global_ShoeSpecs_D.jpg

JORDAN CP3.X
優異性能

舒適感受 一體式梭織鞋面，
實現輕質無縫支撐。

靈敏回應 Nike Zoom Air氣墊，
塑造出色回彈緩震性能。

控球、突破、變向運球過人 橡膠抓地紋路，
助力快速突破和跳躍。

HO16_JB_CP3X_CDP_P5_Global_CPFooter_D.jpg

掌控賽局 高性能產品助力Chris Paul爆發非凡表現。

尋找商店

CHRIS PAUL - 控球後衛

Loading