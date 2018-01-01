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NIKE AIR VAPORMAX

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NIKE AIR VAPORMAX

彈性 Flyknit 鞋面底下搭配經過徹底改造的 Air 避震系統，
Nike Air VaporMax 不只顛覆傳統，
擁有的足下感受更好似能挑戰地心引力。

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超級輕量 革命性 Air 緩震系統
擁有不可思議的輕盈彈力及靈活感受。

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重點支撐 Flyknit 鞋面特別於所需之處，
確實營造伸縮作用與支撐力量。

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極致舒適 沒有多餘的結構性元素，
唯有 Air 在腳下。

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