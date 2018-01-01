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睥睨天下
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稱霸街頭
在街頭揮灑熱血。將賽局推至極限。
睥睨天下。就是 Nike FootballX。
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HYPERVENOMX PROXIMO
防守者剋星。無論在何種場地中，
全新 HypervenomX Proximo 專為賽局打造的隱藏式避震緩衝功能及穩固定位的服貼度，
都能展現致命射門的強大威力。
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反應式抓地力
專為硬地球場設計的 Nike HyperReactive 鞋盤，
利於快速切入及變換方向。
FOOTBALLX 精選產品：
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穩固貼合
Dynamic Flywire 織線，
實現隨型貼合的穩固感受。
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Nike HyperReactive 觸球部位的設計，
可確保最佳化擊球飛速。
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為街頭、球場或人行道的速度感而生。
草地
針對合成表面精心微調，打造疾速。
任何表面，盡展機能
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室內 / 街頭
不論在室內或街道上，
無痕橡膠外底都能發揮優異持久的抓地力，爆發疾速。讓防守者無蹤可循。
草地
無痕橡膠鞋紋，可在合成表面上提供耐磨抓地力，
展現極致的爆炸性速度。
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HYPERVENOM 3 PROXIMO IC
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室內 / 街頭
橡膠外底搭配六角形抓地力設計，專為街頭及球場打造。
防守者或許知道進攻者就在眼前，但絕對來不及阻止凌厲攻勢。
草地
採用六角形鞋釘打造的鞋盤，
可在草地或合成表面上瞬間加速與迅速移動。全方位致命。
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圓形抓地紋路，利於快速轉向與敏捷進攻。
釋放控制力，全方位掌控賽事。
草地
包覆雙足，同時提供鞋內與鞋外的抓地力，
在草地表面上制霸賽事，完美觸球。
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室內 / 街頭
使用複合橡膠搭配精心設計的六角型紋路，
提供專為室內表面打造的抓地力。讓觸球能力進化至全新境界。
草地
包覆雙足，同時提供鞋內與鞋外的抓地力，
在草地表面上制霸賽事，完美觸球。
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