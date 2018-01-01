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NIKE FOOTBALLX

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NIKE FootballX

稱霸街頭 在街頭揮灑熱血。將賽局推至極限。
睥睨天下。就是 Nike FootballX。

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FOOTBALLX 精選產品： HYPERVENOMX PROXIMO 防守者剋星。無論在何種場地中，
全新 HypervenomX Proximo 專為賽局打造的隱藏式避震緩衝功能及穩固定位的服貼度，
都能展現致命射門的強大威力。

反應式抓地力 專為硬地球場設計的 Nike HyperReactive 鞋盤，
利於快速切入及變換方向。

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FOOTBALLX 精選產品： HYPERVENOMX PROXIMO 防守者剋星。無論在何種場地中，
全新 HypervenomX Proximo 專為賽局打造的隱藏式避震緩衝功能及穩固定位的服貼度，
都能展現致命射門的強大威力。

穩固貼合 Dynamic Flywire 織線，
實現隨型貼合的穩固感受。

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FOOTBALLX 精選產品： HYPERVENOM 3 PROXIMO 防守者剋星。無論在何種場地中，
全新 HypervenomX Proximo 專為賽局打造的隱藏式避震緩衝功能及穩固定位的服貼度，
都能展現致命射門的強大威力。

觸球部位反應力 Nike HyperReactive 觸球部位的設計，
可確保最佳化擊球飛速。

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室內 / 街頭 為街頭、球場或人行道的速度感而生。

草地 針對合成表面精心微調，打造疾速。

任何表面，盡展機能

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MERCURIAL

選擇武器

MERCURIAL PROXIMO IC

MERCURIAL PROXIMO TF

室內 / 街頭 不論在室內或街道上，
無痕橡膠外底都能發揮優異持久的抓地力，爆發疾速。讓防守者無蹤可循。 &nbsp;

草地 無痕橡膠鞋紋，可在合成表面上提供耐磨抓地力，
展現極致的爆炸性速度。

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HYPERVENOM

選擇武器

HYPERVENOM 3 PROXIMO IC

HYPERVENOM 3 PROXIMO TF

室內 / 街頭 橡膠外底搭配六角形抓地力設計，專為街頭及球場打造。
防守者或許知道進攻者就在眼前，但絕對來不及阻止凌厲攻勢。

草地 採用六角形鞋釘打造的鞋盤，
可在草地或合成表面上瞬間加速與迅速移動。全方位致命。

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MAGISTA

選擇武器

MAGISTA PROXIMO IC

MAGISTA PROXIMO TF

室內 / 街頭 圓形抓地紋路，利於快速轉向與敏捷進攻。
釋放控制力，全方位掌控賽事。 &nbsp;

草地 包覆雙足，同時提供鞋內與鞋外的抓地力，
在草地表面上制霸賽事，完美觸球。

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TIEMPO

選擇武器

TIEMPO PROXIMO IC

TIEMPO PROXIMO TF

室內 / 街頭 使用複合橡膠搭配精心設計的六角型紋路，
提供專為室內表面打造的抓地力。讓觸球能力進化至全新境界。

草地 包覆雙足，同時提供鞋內與鞋外的抓地力，
在草地表面上制霸賽事，完美觸球。

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進一步瞭解 FOOTBALLX

整裝待發 從挑選到練習，做好隨時上場的準備。

隨時隨地，自我鍛鍊 運用全新的訓練影片，在街頭飆發熱血。

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