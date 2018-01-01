設計幕後故事 期望願景 幾年前，Paul George 帶著他心目中理想球鞋的草圖，

來到 Nike 設計團隊。他要求鞋款必須能固定貼合足部、柔韌舒適，

同時兼顧獨特風格，無論在比賽時或下場後穿搭，一樣好看有型。在 PG 與 Nike 設計團隊針對每個小細節持續不懈的努力下，終於讓他的美夢成真；

過程中更發現了突破性的全新方法，

不僅能讓他發揮所長，

還能提高他在球場上驚人的全方位攻守能力。