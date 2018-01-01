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PG 1

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威震全場 PG 1 專為讓最強悍的全能型球員，從開場跳球一直到比賽終了，
都能演繹完美表現的設計。

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PG 1 要像 Paul George 一樣駕馭比賽，就必須在球場上攻守俱佳，
不管什麼位置或情況都能從容應戰。這是 PG 1 的設計考量重點，
淬鍊靈敏避震、穩固包覆及柔韌的全方位舒適感於一體，
無論在場上的任一端，均能展現威猛剽悍的實力。

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穩固包覆 前足束帶結合 Flywire 技術，
實現能讓動作全方位順暢轉換的穩定性。

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全然舒適 完整內襯設計與柔韌鞋墊，
可於賽事全程提供無與倫比的舒適性。

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靈敏避震 隱藏式 Nike Zoom Air 帶來輕盈靈敏的緩震機能，
確保每場比賽都能來勢洶洶，大顯身手。

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「我超愛那種緊貼感和穩固定位的感覺。只要一穿上鞋，立刻就會享受到緊密舒適的貼合感，
還有前足束帶這個穩固包覆足部的另一項利器。」 PAUL GEORGE

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設計幕後故事 期望願景 幾年前，Paul George 帶著他心目中理想球鞋的草圖，
來到 Nike 設計團隊。他要求鞋款必須能固定貼合足部、柔韌舒適，
同時兼顧獨特風格，無論在比賽時或下場後穿搭，一樣好看有型。在 PG 與 Nike 設計團隊針對每個小細節持續不懈的努力下，終於讓他的美夢成真；
過程中更發現了突破性的全新方法，
不僅能讓他發揮所長，
還能提高他在球場上驚人的全方位攻守能力。

舒適新境界 在得知 PG 所穿的鞋履總是比他的實際尺寸小半號後，
Nike 設計團隊就開始根據他的喜好，
創造一雙可固定貼合足型的戰靴，同時增加舒適度。他們先從 PG 最初的前足束帶概念著手，
整合極致輕盈、超級強韌的 Flywire 織線，
以匠心獨運的精密設計，力求延展性與支撐力的完美表現。這雙鞋必須能讓這位 6 呎 9 的全能球員不論快速急停或起步，
全方位活動自如。接下來，他們加厚了鞋墊，
讓新鞋就能立即提供柔軟舒適的腳感。「只要拿起鞋子，穿上去，
立刻就會覺得超棒的！」
Nike 設計師 Tony Hardman 說道。

專屬打造 當 Paul George 不在球場上時，
他八成是在湖面上，手裡拿著根釣竿。「他身上帶有這種雙重性，」Hardman 表示。在鞋款設計中呈現他的嗜好和最富意義的經歷，對 PG 來說相當重要，
因此團隊加入了以魚為靈感所發想的細膩元素、
他寶貝女兒的生日，
以及棕櫚谷和印第安納州的區碼。右鞋上甚至還有
形似鈦棒的條紋設計，
這是向他 2014 年的負傷和勇敢無畏的復出之路致敬。簡潔的麂皮則象徵著他在球場外的型男風格。

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