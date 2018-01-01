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KYRIE IRVING

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KYRIE IRVING 在球場上，Kyrie 是無可比擬的創作家。他的球風深受推崇，能夠隨心所欲地停下動作，
又出其不意地開始進攻；其他球員都覺得他難以捉摸、無人能敵。

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找到自己的步調：
KYRIE 4 滴水不漏的防守會妨礙進攻步調，
讓比賽陷入僵局。

你想要的，Kyrie 也想要：運球過人、
切入、旋轉、後退的空間，當然還有成功射籃的空間；

你需要的，Kyrie 也需要：可以迅捷切入、動搖防守球員的
Kyrie 4 分離式外底。

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KYRIE 4 'THINK TWICE' Kyrie 知道，若要撼動世界，就必須無懼於挑戰傳統思維。
敞開心胸與自己對話，讓想像力在思緒中奔放。
「Think Twice」向 Kyrie 的人生哲學「做自己」致敬，
他相信必須不斷自我挑戰，才能打破既有想法與成見的侷限。

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KYRIE 出賽裝備 入手 NBA 官方球員服飾，大方秀出對 Kyrie 和其所屬 Boston Celtics 隊的熱情。

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