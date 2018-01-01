找到自己的步調：

KYRIE 4 滴水不漏的防守會妨礙進攻步調，

讓比賽陷入僵局。



你想要的，Kyrie 也想要：運球過人、

切入、旋轉、後退的空間，當然還有成功射籃的空間；



你需要的，Kyrie 也需要：可以迅捷切入、動搖防守球員的

Kyrie 4 分離式外底。