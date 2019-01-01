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Nike 運動內衣

    Nike 運動內衣

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    找到恰到好處的舒適支撐，助你達成任何目標。

    輕度支撐型

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    適合在做芭蕾提斯、皮拉提斯及健身後放鬆時穿著的單品。設計結構簡單、觸感柔軟，可確保全天皆能舒適穿著，適合較小的罩杯尺寸。

    Nike Indy

    Nike Indy

    極致柔軟的快乾布料，讓你舒適穿著一整天。

    Nike Indy Soft

    Nike Indy Soft

    Nike 最輕盈的運動內衣。

    Nike Seamless Light

    Nike Seamless Light

    極致平滑且有彈性，可有效維持胸形。

    比較輕支撐力產品

    Nike Indy

    Nike Indy

    極致柔軟的快乾布料，讓你舒適穿著一整天。

    Nike Indy Soft

    Nike Indy Soft

    Nike 最輕盈的運動內衣。

    Nike Seamless Light

    Nike Seamless Light

    極致平滑且有彈性，可有效維持胸形。

    中度支撐型

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    中度支撐型

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    適合訓練、飛輪，以及你所熱愛的跳舞課程。靈活百搭且具有支撐力的設計，可有效減少晃動，同時提供極為舒適的著感。

    比較中支撐力產品

    Nike Flyknit Indy

    Nike Flyknit Indy

    極具彈性的柔軟觸感，舒適絕不妥協。

    Nike Swoosh

    Nike Swoosh

    加壓剪裁可有效維持胸形。

    Nike Swoosh 加大尺寸

    Nike Swoosh 加大尺寸

    加壓剪裁可有效維持胸形，並提供完善包覆。

    Nike Classic Padded

    Nike Classic Padded

    中度支撐力搭配可拆式襯墊。

    高度支撐型

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    高度支撐型

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    適合跑步、踢足球，以及任何令心跳加速的運動。兼顧舒適著感與收束力，可有效支撐胸部，分散肩膀壓力。

    比較高支撐力產品

    Nike Rival

    Nike Rival

    可突顯自然身體曲線的罩杯。

    Nike FE/NOM Flyknit

    Nike FE/NOM Flyknit

    採用具高度永續性的 Flyknit 材質。

    Nike Motion Adapt

    Nike Motion Adapt

    穩固支撐力搭配奢華舒適著感。

    Nike Alpha

    Nike Alpha

    沖孔設計，造就適切到位的透氣性。

    免運費與 30 天運動內衣試用期

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