  1. Jordan
    2. /
    3. /
  3. 鞋款

Jordan 13 鞋款(1)

性別 
(0)
男子
顏色 
(0)
白色
系列 
(0)
品牌 
(0)
鞋高 
(0)
技術 
(0)
Air Jordan 13 Retro "White and University Red"
Air Jordan 13 Retro "White and University Red" 鞋款
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 13 Retro "White and University Red"
鞋款
NT$6,700