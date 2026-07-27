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Jordan 13 藍色 鞋款

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藍色
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Air Jordan 13 Retro "Flint"
Air Jordan 13 Retro "Flint" 男鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 13 Retro "Flint"
男鞋
NT$7,200