協助
訂單狀態
出貨與寄送
退貨
聯絡我們
隱私權政策
銷售條款
使用條款
傳送意見回饋
加入
登入
享額外 7 折優惠 🔥
選購所有商品
男款
女款
兒童款
零碼商品
依優惠選購
選購所有特惠商品
6折以下商品
7折以下商品
8折以下商品
火力全開
額外 7 折優惠 🔥
新品和精選
新品發售
最新鞋款
最新服飾
SNKRS 發售日曆
透過 SNKRS 選購
Nike By You 專屬訂製
熱銷商品
會員獨享
$3,500 以下的精選產品
經典
Air Force 1
Air Jordan 1
Air Max
Dunk
Cortez
Blazer
Pegasus
男款新品
鞋款
服飾
配件與裝備
選購所有新品
女款新品
兒童款新品
精選
暢銷商品
會員專屬
Jordan
運動生活跑步風格
特惠商品
搜尋鞋款
永續系列
選購 Jordan
Jordan 新品
Jordan 鞋款
Jordan 服飾
Jordan 籃球
Jordan 運動生活
所有鞋款
最新款運動鞋
運動生活
跑步
健身與訓練
籃球
足球
涼鞋與拖鞋
即將完售款式
所有服飾
上衣與 T 恤
短褲
長褲與內搭褲
連帽上衣與運動衫
外套與背心
球衣與組合
所有配件與裝備
手提袋與背包
襪子
帽款與頭飾
依運動項目選購
高爾夫
網球
瑜伽
滑板
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
Nike By You
ACG
NBA
Nike SB
運動內衣與內搭褲
怎麼動都合穿 - Nike 內搭褲
厚底鞋
機能訓練必備單品
運動內衣
裙子與洋裝
端莊穿著
孕婦系列
大尺碼
穿脫容易
依照年齡分類
大童 (7-14 歲)
小童 (4-7 歲)
嬰幼兒 (0-4 歲)
男童鞋款
所有男童鞋款
男童服飾
所有男童服飾
女童鞋款
所有女童鞋款
女童服飾
所有女童服飾
配件與器材
球類
折扣鞋款
折扣服飾
折扣配件與裝備
男款特惠商品
女款特惠商品
兒童款特惠商品
熱門搜尋字詞