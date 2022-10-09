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FC Barcelona Away

男款 Nike Dri-FIT 預賽足球上衣

$1,980

FC Barcelona 客場上衣讓你穿出摯愛球員的場上造型。 排汗技術成就輕盈透氣感受，確保賽前暖身乾爽無虞。 這款產品採用 100% 再生聚酯纖維。

  • 顯示顏色： Obsidian/Obsidian/Club Gold
  • 款式： DN4018-452

尺寸與版型

  • 模特兒身高 188 公分，穿著 M 號
  • 標準剪裁，風格輕鬆隨興

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