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Nike Everyday Plus Cushioned

中筒襪 (3 雙)

$450

Nike Everyday Plus Cushioned 襪款加強腳跟和前足下方的緩震機能，並搭配具有穩固支撐力的足弓帶，締造舒適的每一天。 頂部兼具排汗機能和透氣性，使雙足維持涼快乾爽，進而提升耐力。

  • 顯示顏色： 多種顏色
  • 款式： DH3822-902

評價 (1)

5 顆星

  • Comfortable socks

    T R. - 2022年1月30日

    Great socks, very comfortable. Good looking designs in the pack.