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Nike Everyday Essentials

中筒襪

$350

黑/Khaki/Light Bone/Light Bone
Aluminum/Obsidian/Midnight Navy/Pale Ivory

採用佩斯利花紋設計，不僅著感舒適，且玩味十足。 以 Paisley 系列 Nike SB 鞋款為靈感而創造的混搭設計，無論收入襪櫃或穿在腳上，都是搶眼焦點。

  • 顯示顏色： 黑/Khaki/Light Bone/Light Bone
  • 款式： DQ7694-010

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