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Nike ESC

男款針織毛衣

$7,789
$12,980
39% 折扣

這款中磅數毛衣結合絲質與棉質布料，搭配雙面針織工法，打造柔軟保暖的舒適感受，實穿又百搭。 採用人體工學設計，成就個人專屬的俐落貼合度。 羅紋領口、袖口和下擺，可有效鎖住體溫。

  • 顯示顏色： Wolf Grey
  • 款式： DN4102-012

尺寸與版型

  • 模特兒身高 183 公分，穿著 M 號
  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

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