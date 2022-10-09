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Nike ESC

男款輕量外套

$19,980

這款輕盈舒適的層搭必備單品以經典 WW2 甲板外套為靈感。 隱藏式鈕釦開襟長及腰部，褶飾設計提升造型感，兩穿式衣領實用好穿。 內附便攜束帶，不穿時可以肩揹方式攜行，騰出雙手做其他事。

  • 顯示顏色： 黑
  • 款式： DN4094-010

尺寸與版型

  • 模特兒身高 183 公分，穿著 M 號
  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

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