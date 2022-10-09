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Nike ESC

男款工作長褲

$16,180

這款人氣長褲以早期的工作服型錄為靈感，透過融合傳統工藝與 Nike 創新技術升級改版。 當時的工作服為滿足勞工需要而首重耐穿性，其次講求能舒適穿著與活動自如的寬鬆度。 我們在保留復古工藝概念的基礎上，彰顯時尚感與實用性。

  • 顯示顏色： 黑
  • 款式： DN4100-010

尺寸與版型

  • 模特兒身高 183 公分，穿著 S 號
  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

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