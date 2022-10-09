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Nike ESC

女款毛衣

$10,379
$12,980
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黑
Dark Grey

展現不完美中的美。 我們透過以蜂巢紋理和寬鬆針織結構打造出的中磅數毛衣，彰顯不規則所衍生的驚豔之美。 立體提花細節中斷了羅紋設計的延續性，進而增添造型張力並突顯精湛工藝。

  • 顯示顏色： 黑
  • 款式： DN4061-010

尺寸與版型

  • 模特兒身高 175 公分，穿著 S 號
  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

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