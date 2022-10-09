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Nike Epic Fast

女款中腰跑步內搭褲 (加大尺寸)

$1,780

穿上 Nike Epic Fast 中腰內搭褲，暢跑不懈。 彈性聚酯纖維混紡材質，步步支撐；膝蓋後側網布縫片，持久涼爽通風。 多口袋設計，讓所有跑步必備小物伸手可得。

  • 顯示顏色： 黑/黑/白
  • 款式： DV4891-011

尺寸與版型

  • 模特兒身高 175 公分，穿著 1X 號
  • 緊身剪裁，貼合身形

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