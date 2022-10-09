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Nike Elite 中筒

籃球襪

$350

黑/白/白
白/黑/黑

Nike Elite 中筒籃球襪採用足弓帶設計，打造支撐有力的貼合感受。 加厚雙腳觸地部位的襯墊，提供精準到位的緩震效能。

  • 顯示顏色： 黑/白/白
  • 款式： SX7625-013

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