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Nike Dunk 高筒 85

男鞋

$4,000

穿上這款高人氣復刻鞋款，重現往日風華。 採用當年掀起場外革命的經典造型，向 1985 年的原版設計致敬。 經典細節結合復古籃球魅力，讓你重現街頭復古風格。 高筒襯墊鞋領，讓你隨時隨地舒適有型。

  • 顯示顏色： Summit White/University Red/Coconut Milk/Barely Rose
  • 款式： DQ8799-100

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