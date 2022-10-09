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Nike Dunk 高筒 1985

鞋款

$4,000

新版 Dunk 高筒鞋精心改版，重現 1985 年原版設計，向經典致敬。 本鞋款比照當年叱吒風雲的版型、造型與質感，打造出原汁原味的懷舊風格，並延續你喜愛的熟悉舒適腳感。

  • 顯示顏色： Arctic Orange/Summit White/Orange Blaze/Arctic Orange
  • 款式： DV1143-800

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