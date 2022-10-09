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Nike Dunk 低筒 Retro

小童鞋款

$2,700

讓未來的超級明星穿上 Nike Dunk 低筒 Retro，高調展示 1980 年代籃球經典。 耐久皮革為孩子締造萬用的經典場上腳感，從嬰兒床到他們最愛的遊樂場地都能駕馭。 鞋型比照原版，屬於通用運動鞋款式。 這款「Argon Blue」版本重現 21 世紀初期的特殊配色。

  • 顯示顏色： Flash/Argon Blue/Flash/白
  • 款式： DV2635-400

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