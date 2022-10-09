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Nike Dri-FIT One

大童 (女童) 訓練背心

$980

穿上 Nike Dri-FIT One 背心，盡情伸展、暢動瘋玩。 這款運動上衣採用超輕量排汗材質，擺脫汗水困擾。 寬版肩帶可固定衣身，讓你安心暢動一整天。 這款產品採用 100% 再生聚酯纖維。

  • 顯示顏色： Lapis/Light Thistle
  • 款式： DH5215-430

尺寸與版型

  • 模特兒身高 141 公分，穿著 S 號
  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

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