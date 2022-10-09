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Nike Dri-FIT Indy Icon Clash

大童 (女童) 運動內衣

$980

從早到晚，這款運動內衣是你的全日必備單品。 採用輕量彈性材質，怎麼動都依舊涼爽。 但印製圖樣才是最大亮點：提醒我們別忘了那個曾經把握夏天尾聲、瘋玩直排輪的真實自我。

  • 顯示顏色： Football Grey/Lapis/Lapis
  • 款式： DQ8927-085

尺寸與版型

  • 模特兒穿著 S 號
  • 模特兒身高：146 公分
  • 模特兒胸圍：64 公分
  • 緊身剪裁，貼合身形

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


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